Bon Jovi schreiben Hymne für Prinz Harrys Hilfsorganisation

Anzeige

Anzeige

London. Die US-Rockband Bon Jovi hat am Freitag ihre Hymne für Prinz Harrys "Invictus Games" veröffentlicht. Die Spezialversion ihrer Single "Unbroken" hatte die Gruppe aus New Jersey im Februar gemeinsam mit einem Chor in London aufgenommen.

Bei den Aufnahmen in den berühmten Abbey-Road-Studios war auch der Prinz anwesend. Dabei posierten er und Sänger Jon Bon Jovi auch für ein gemeinsames Foto auf dem berühmten Zebrastreifen, das an das legendäre Cover des Beatles-Album “Abbey Road” von 1969 erinnerte.

Der Erlös der Single geht an im Einsatz verletzte Soldaten

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Neuaufnahme von "Unbroken" ist ab sofort käuflich und bei Streamingdiensten erhältlich. Der Erlös für den Song geht an Harrys Invictus Games Foundation. Die gemeinnützige Stiftung unterstützt im Einsatz verletzte Soldatinnen und Soldaten bei ihrer Genesung und Erholung.

Die "Invictus Games", ein von Harry initiierte Sportwettbewerb für kriegsversehrte Veteranen, sollen in diesem Jahr eigentlich im Mai im niederländischen Den Haag ausgetragen werden. Ob die Spiele trotz der Coronavirus-Krise stattfinden können, war am Freitag noch offen. Im Jahr 2022 sollen die Spiele nach Düsseldorf kommen.

RND/dpa