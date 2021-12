„Body- und Ageshaming“: Ruth Moschner kontert Hasskommentar auf Instagram

Anzeige

Moderatorin Ruth Moschner (45) setzt immer wieder Zeichen gegen Hass in den den sozialen Medien. Am Dienstag postet sie einen Hasskommentar, den sie über Instagram erhalten hat. „Du bist ein Witz! O-Beine und voller Falten im Gesicht lol kann nicht mehr“, heißt es darin. In einem Post schreibt Moschner dazu: „Body- und Ageshaming in einem ‚Satz‘, Respekt! Leider hast Du auf Deinem Account kein Profilbild, so dass wir hier auch über Dein Äußeres abstimmen könnten.“

Weiter lautet ihre Botschaft an den unbekannten User oder die unbekannte Userin: „Mein privates Umfeld und ich haben uns deshalb auf die Bewertung deines Charakters beschränkt. Auf einer Skala von 1-10, wobei die 10 hier für einen ganz besonders hässlichen Charakter steht, hast Du eine glatte 1000 erreicht. Glückwunsch.“

Die Anonymität im Internet würde laut Moschner dazu beitragen, dass Personen ihren Hass auf wildfremde Personen projizieren. Immer wieder werde dann vor allem der weibliche Körper zur Zielscheibe und der Mensch auf äußere Merkmale reduziert. „In unserer Gesellschaft ist der (weibliche) Körper oft mit sehr viel Scham verbunden. Er/sie wird sexualisiert, verurteilt, wenn etwas nicht der gesellschaftlich gelesenen Norm entspricht“, schreibt Moschner weiter. „Was fehlt, ist jegliche Form von liebevoller Dankbarkeit und Demut, wegen all der Dinge, die wir können!“

Ruth Moschner: „Brauchen noch mehr ungefilterte Sichtbarkeit in den Medien“

Hasskommentare wie diese würden Moschner auf ihrem Weg bestärken: „Denn auch, wenn wir inzwischen ein bisschen aufgeklärter zu sein scheinen, dass es durchaus Frauen über 40 gibt, brauchen wir wohl noch mehr ungefilterte Sichtbarkeit in den Medien.“ Das Fernsehen und die sozialen Netzwerke würden dabei eine Vorbildfunktion einnehmen, was den Umgang mit solchen Themen angehe. „Gerade Frauen, aber auch viele andere Menschen hadern aufgrund des ewigen perfekten Bildes in Boulevardmedien und Co. mit ihrem Äußeren und natürlich ist es dann noch schwerer, den Alterungsprozess zu akzeptieren, wenn sie nirgendwo andocken können“, schreibt die 45-Jährige

Das Altern würde sie sehr genießen, obwohl sie manchmal auch unzufrieden mit sich sei. „Auch ich schaffe es nicht, alles an mir zu akzeptieren, aber ich versuche es, mich selbst zu schätzen, und gerade aktuell lernen wir doch so klar und deutlich, worauf es wirklich ankommt! Macht einfach mit und lasst uns gemeinsam wachsen“, lautet der Aufruf an ihre Follower.

Unter dem Post gibt es Unterstützung für Moschner - auch prominente. Die Moderatorin Annett Möller schreibt zu dem Post: „Ich habe für solche armen Würstchen nur eines: den Löschbutton! Sollen sie in ihrem Loch der Negativität und Bedeutungslosigkeit verrecken! Ich bewundere dich für deine Energie jedem von denen die Stirn zu bieten!“ TV-Persönlichkeit Detlef Steves kommentiert: „Man sollte so Zivilversager viel öfter öffentlich machen.“ Die Sängerin Stefanie Heinzmann kommentiert Moschners Botschaft mit einem Herzen.

Ruth Moschner: „Stelle mir einen kleinen Höhlenmenschen vor“

Moschner machte nicht zum ersten Mal einen Hasskommentar öffentlich. Immer wieder setzt die Moderatorin Zeichen gegen Hass im Netz. In einem Interview vor über einem Jahr erklärte sie, wie sie damit umgeht, wenn sie solche Nachrichten erreichen. Moschner sagte, dass sie jemand sei, „der nicht gern passives Opfer ist, sondern lieber handelt“. Sie ergänzt: „Ich stelle mir dann immer einen kleinen Höhlenmenschen vor, der mit Mitte 30 noch bei Mutti im Keller wohnt, und die einzige Frau, die er mal daten durfte, ist aufblasbar.“