Tod von TV-Star Bob Saget: Dokumente und Fotos bleiben unter Verschluss

Orlando. Fotos und andere Dokumente im Zusammenhang mit der Untersuchung des Todes des US-Schauspielers Bob Saget bleiben unter Verschluss. Richter Vincent Chiu in Florida teilte am Montag mit, er werde dem Antrag auf eine dauerhafte Verfügung gegen eine Veröffentlichung stattgeben, den Sagets Witwe Kelly Rizzo und seine drei Töchter gestellt hätten. Per Klage hatte die Familie zu verhindern versucht, dass Unterlagen aus dem Büro der Gerichtsmedizin und dem Sheriffbüro weitergegeben werden.

Saget war am 9. Januar tot in einem Hotelzimmer in Orlando gefunden worden. Er wurde 65 Jahre alt. Nach Angaben der Gerichtsmedizin starb Saget, weil er sich versehentlich den Kopf gestoßen hatte - wahrscheinlich, weil er rückwärts hingefallen war. Aus einem Autopsiebericht ging hervor, dass sich Saget mehrere Schädelbrüche zugezogen hatte. Er hatte zudem Prellungen am Gehirn. Hinzu kam eine Blutung im Kopf. Einer Untersuchung zufolge befanden sich keine illegalen Drogen oder Giftstoffe im Körper.

Bei den Ermittlungen zum Tod hatten die Gerichtsmedizin und das Sheriffbüro Videoaufnahmen und Fotos der Leiche von Saget erstellt. Es gab auch Audioaufnahmen. Die Familie gab in ihrer Klage an, einige Medien hätten beantragt, die Dokumente einsehen zu dürfen. Gemäß dem Gesetz von Florida dürfen solche Dokumente nicht veröffentlicht werden.