Bleibtreu mit Freundin de Tschaschell bei „Faking Hitler“-Premiere

Berlin. Händchen halten mit der Lebensgefährtin: Moritz Bleibtreu (50) hält sein Privatleben gerne privat. Doch am Mittwochabend kam der populäre Film- und Fernsehstar Hand in Hand mit der 20 Jahre jüngeren Saskia de Tschaschell in ein Berliner Kino zur Premiere der neuen Serie „Faking Hitler“ (ab 30. November beim Streamingdienst RTL+). In sechs Teilen beleuchtet die Serie den Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher im Jahr 1983.

Bleibtreu bereits seit zwei Jahren liiert

Bleibtreu spielt in der Miniserie den Kunstfälscher Konrad Kujau, Lars Eidinger den „Stern“-Reporter Gerd Heidemann, Sinje Irslinger die Redakteurin Elisabeth Stöckel. In weiteren Rollen sind Hans-Jochen Wagner, Daniel Donskoy, Ulrich Tukur und Jeanette Hain zu sehen. Über den Skandal gab es 1992 auch schon den Spielfilm „Schtonk“ von Helmut Dietl mit Stars wie Götz George, Harald Juhnke, Christiane Hörbiger, Veronica Ferres und Ulrich Mühe.

Bleibtreu bestätigte erst im Oktober der Illustrierten „Bunte“, mit Saskia de Tschaschell liiert zu sein - und zwar schon seit zwei Jahren. Vor dem neuen Glück hatte sich der Schauspieler von seiner Lebensgefährtin Annika getrennt, mit der er 2008 einen Sohn bekam.

Bleibtreu ist gebürtiger Münchner, lebt aber bei Hamburg. Er ist der Sohn der Schauspielerin Monica Bleibtreu (1944–2009) und des Schauspielers Hans Brenner (1938–1998).