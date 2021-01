Bjarne Mädel: „Heutzutage haben viele immer so schnell eine Meinung zu allem“

Anzeige

Am Sonntag (3. Januar) läuft der Justizzweiteiler „Ferdinand von Schirach: Feinde“ (ARD), der den Unterschied von Recht und Gerechtigkeit beleuchtet. Bjarne Mädel spielt darin einen Kommissar, der einen mutmaßlichen Täter foltert, um ein Geständnis zu bekommen. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht der Schauspieler über die nervenaufreibenden Dreharbeiten.

Herr Mädel, warum sind Sie immer noch kein „Tatort“-Kommissar?

Weil ich mich so ungern festlegen lasse. (lacht) Man ist ja dann nicht nur für ein oder zwei Fälle „Tatort“-Kommissar, sondern im besten Fall ist man das für Jahrzehnte. Das finde ich sehr schwierig. Aus dieser Schublade kommt man nur sehr schwer wieder raus, glaube ich.

Aber immerhin spielen Sie bei Ihren nächsten beiden Projekten erneut Kommissare. Am 20. Januar läuft „Sörensen hat Angst“, bei dem Sie sogar Regie geführt haben …

Ja. Ich fand den Roman von Sven Stricker, diesen besonderen Fall mit der Angststörung der Hauptfigur so toll, dass ich mich getraut habe, diese Doppelfunktion einzunehmen. Dieses Krankheitsbild filmisch umzusetzen hat mich ehrlicherweise an diesem Projekt am meisten gereizt. Dass der Sörensen beruflich als Polizist arbeitet, ist dramaturgisch perfekt, aber war nicht die Voraussetzung für mich, diese Rolle anzunehmen. Also wenn die Schublade Kommissar groß genug ist, habe ich nichts dagegen, mich da auch mal reinzusetzen. (lacht)

Sie müssten pro Jahr nur einen „Tatort“ drehen. Das könnte man zeitlich vielleicht einrichten …

Das stimmt zeitlich, aber inhaltlich nicht so ganz, weil die Zuschauer einen dann ja als „Tatort“-Kommissar wahrnehmen. Ich denke, man hat dann Schwierigkeiten, das abzustreifen. Ich glaube schon, dass es eine „Tatort“-Schublade gibt, aus der man schwer wieder herauskommt. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau schaffen es zum Beispiel hervorragend, „Polizeiruf“-Kommissare zu sein und trotzdem noch die unterschiedlichsten Rollen zu spielen. Aber einige „Tatort“-Kollegen haben es da schwerer. Ich finde meistens die Episodenrollen in den „Tatorten“ ohnehin viel spannender als die Kommissare selber. Diese polizeiliche Ermittlungsarbeit wiederholt sich auch schon. Und die typische Frage: „Wo waren Sie gestern Abend zwischen fünf und zehn?“, kommt mir nur schwer über die Lippen. (lacht)

Außerdem haben Sie Anfang des Jahres bereits als Coach bei einem sehr experimentellen „Tatort“ mitgemacht, der sehr gemischte Kritiken erhalten hat …

Für mich hat diese „Tatort“-Folge auch nicht 100-prozentig funktioniert, aber ich finde es immer spannender, Sachen auszuprobieren, die das Risiko eingehen zu scheitern, als immer auf Nummer sicher zu gehen. Diesen „Tatort“ haben wir ja ohne Drehbuchvorlage erspielt, und für manche ging diese Improvisation auf, andere hätten lieber einen konstruierten Fall gesehen. Wenn man ein Format hat, das funktioniert, könnte man das natürlich die nächsten 20 Jahre einfach exakt so weiterdrehen. Aber dann habe ich als Zuschauer immer das Gefühl, ich habe diesen Film auch exakt so schon mal gesehen. Sachen haben immer nur eine bestimmte Zeit, in der sie mich persönlich faszinieren. Ich mache lieber bei etwas Neuem oder bei einem Experiment mit.

Und nun wird man Sie am 3. Januar erst mal im ARD-Zweiteiler „Ferdinand von Schirach: Feinde“ sehen …

Dieses Projekt ist ja in gewisser Weise auch ein Experiment. Wir erzählen eine Geschichte aus zwei Perspektiven. Es ist somit kein „Zweiteiler“, der aufeinander aufbaut, sondern es sind zwei komplett eigenständige Filme, die parallel im Fernsehen gezeigt werden. Es wird spannend sein zu beobachten, wie „Feinde“ als Fernsehereignis funktioniert. Auch wenn ich bei meiner Arbeit natürlich weniger an die Rezeption der Zuschauer denke. Mir war wichtig, dass der Kommissar Nadler, den ich spiele, ein richtiger Mensch wird und nicht nur der eine Teil einer theoretischen gesellschaftlichen Fragestellung. Ich fand es sehr spannend, dass es nicht sein erster Entführungsfall ist und er schon Menschen verloren hat, für die er verantwortlich war. So eine Grundangst, dass ihm das wieder passieren könnte, trägt diese Figur von Anfang an. Der jeweils zweite Teil der Filme spielt dann vor Gericht. Und die Frage nach Recht oder Gerechtigkeit mit Herrn Brandauer in einem Kammerspiel verhandeln zu dürfen war sicherlich ein weiterer Grund, diese Rolle anzunehmen.

Was haben Sie für sich selber aus dem Film mitgenommen?

Ich fand es sehr interessant, zu erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen persönlichem Gerechtigkeitsempfinden und dem gesellschaftlichen Recht. Das ist nicht immer deckungsgleich. Nadler geht als Verlierer aus dem Prozess heraus. Man kann dennoch total nachvollziehen, dass er so gehandelt hat, und er würde in einer vergleichbaren Situation wieder genauso handeln, aber es ist eben trotzdem falsch. Ich musste in dieser Gerichtsverhandlung als Figur – aber auch als Bjarne Mädel – erkennen, dass der Anwalt am Ende die richtigen Argumente hat. Wenn man sich in diesem Fall nicht an die Gesetze hält, die wir uns als Gesellschaft erarbeitet haben, dann macht man die Tür ganz weit auf zu Machtmissbrauch und Willkür.

Es ist also eine Frage des Blickwinkels?

Ja, obwohl es wirklich spannend ist, dass man eine Sache von zwei Seiten anguckt und zu dem Schluss kommen kann, dass gefühlt absurderweise eigentlich beide recht haben. Heutzutage haben viele immer so schnell eine Meinung zu allem, aber immer seltener eine Haltung. Das finde ich an diesem Projekt auch spannend, dass man sich hinterfragt, in was für einer Gesellschaft man leben möchte. Möchte man sich an diese Gesetze halten, auch wenn es im Einzelfall schwerfällt? Die Rolle, die ich spiele, ist ja auch keine Privatperson, die sehr weit geht, um ihr Kind zu retten. Nadler ist eben Polizist und hat somit das Gesetz zu vertreten. Das macht die Sache dann kompliziert. Dazu kommt auch noch ein tragischer Unfall, der da passiert. Was mir auch noch mal klar geworden ist: Im zweiten Teil „Das Geständnis“ wird immer nur vom Verdächtigen gesprochen, während man im ersten Teil „Gegen die Zeit“ immer vom Täter spricht. Man weiß es ja wirklich nicht, ob er es denn definitiv war. Da werden wir von Herrn Schirach ganz schön manipuliert. (lacht)

Ihr Film erinnert an die Entführung des Bankierssohns Jakob von Metzler im Jahr 2002. War das Absicht?

Ich glaube, der Fall war für Ferdinand von Schirach der Auslöser, sich mit dieser Problematik zu beschäftigen. Ich habe den Fall nur am Rande mitbekommen. Ich weiß aber, dass das Kind – anders als in unserem Film – damals ermordet wurde. Da ist es einfacher, sich gefühlsmäßig zu verhalten. In unserem Fall ist für mich nicht nur Nadler, sondern auch der Täter eine tragische Figur.

Mädel über den Dreh: „In jeder Hinsicht eine Herausforderung“

Im Film wendet Ihre Figur das sogenannte Waterboarding – also Foltern mit Wasser – an, um ein Geständnis vom mutmaßlichen Täter zu erhalten. Wie war der Dreh dieser intensiven Szenen?

Das war der Drehtag, vor dem wir am meisten Respekt hatten. In dem Fall hatte ich die Verantwortung dafür, dass meinem Schauspielkollegen Franz Hartwig nichts passiert. Damit das echt aussieht, waren wir mit der Kamera sehr nah dran und direkt drauf. Ich musste ihm das Wasser also wirklich direkt auf Nase und Mund schütten. Wenn Franz sich verschluckt hätte, hätte Wasser in die Lunge laufen können. Da war ich mir meiner Verantwortung total bewusst, für beides, dafür dass das zwar brutal aussehen soll, aber ich natürlich meinen Kollegen nicht verletzen darf. Vor allem habe ich bereits bei den Proben gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, jemanden nach unten zu drücken und gleichzeitig „unter Wasser zu setzen“, wenn man alleine ist. Man muss ihn auf die Bank drücken, sein Gesicht fixieren und ihm dann noch Wasser aus einem Eimer ins Gesicht schütten. Das war also in jeder Hinsicht eine Herausforderung. Ich war auch im Nachhinein sehr dünnhäutig, weil man in solchen Momenten sinnlich spürt, was Menschen anderen Menschen auf der Welt antun. Ich war sehr froh, dass wir danach zeigen konnten, dass der Nadler die Entscheidung zu foltern nicht leichtfertig getroffen hat. Er geht über diese Grenze und ist danach von seinem eigenen Verhalten erschüttert.