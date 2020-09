Birol Ünel: „Gegen die Wand“-Star mit nur 59 Jahren gestorben

Anzeige

Anzeige

Berlin. Trauer um Birol Ünel: Der durch seine Rolle in Fatih Akins Film „Gegen die Wand“ bekannt gewordene Schauspieler ist im Alter von nur 59 Jahren gestorben, wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten. Er erlag demzufolge einer Erkrankung, wegen der er Mitte August ins Krankenhaus eingeliefert worden sei.

„Birol Ünel ist am Donnerstagnachmittag in einem Berliner Krankenhaus gestorben“, sagte die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff, der „Bild“-Zeitung. Auch „Zeit“ und „B.Z.“ berichten über den Tod des Schauspielers. Regisseur Fatih Akin postete bei Instagram ein Bild Bünels und schrieb dazu: „Ruhe in Frieden, mein Freund. Du hattest ein Licht in Dir, das mich immer überwältigt hat.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Großer Durchbruch mit „Gegen die Wand“

Sein Kinodebüt feierte Ünel 1988 in „Der Passagier – Welcome to Germany“. Sein großer Durchbruch gelang dem Darsteller 2004 als Alkoholkranker in Fatih Akıns „Gegen die Wand“, für die Rolle gewann er den den Deutschen Filmpreis als Bester Hauptdarsteller. Auch in Akins „Soul Kitchen“ und in „Ich bin dann mal weg“ war Ünel zu sehen.