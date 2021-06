Rassismusvorwürfe: Popstar Billie Eilish bittet um Entschuldigung

Anzeige

Anzeige

New York. Nach Rassismus-Vorwürfen bittet US-Popstar Billie Eilish (19) um Entschuldigung. „Ich werde als etwas dargestellt, was ich nicht bin“, schrieb Eilish in der Nacht zum Dienstag bei Instagram. Zuvor waren ältere Videos aufgetaucht, auf denen zu sehen ist, wie Eilish zu einem Lied die Lippen bewegt, in dem ein anti-asiatisches Schmähwort vorkommt. In einem anderen Video scheint sie einen Akzent nachzumachen.

„Ich bin entsetzt und mir ist es peinlich und ich will mich übergeben“, kommentierte Eilish, die vor kurzem die neue Single „Your Power“ veröffentlichte und ein neues Album für Juli angekündigt hatte. „Ungeachtet meiner Ignoranz und meines Alters zu dem Zeitpunkt gibt es keine Entschuldigung dafür, dass es verletzend war. Und das tut mir leid.“ Sie habe das Schmähwort nicht gekannt und sie habe keinen Akzent nachmachen wollen, sondern lediglich eine „alberne, ausgedachte Quatsch-Sprache“ gesprochen.