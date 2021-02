Billie Eilish gegen angeblichen Stalker vor Gericht gezogen

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. US-Sängerin und Songwriterin Billie Eilish (19) ist US-Medienberichten zufolge gegen einen angeblichen Stalker in Los Angeles vor Gericht gezogen. Die Behörden hätten per einstweiliger Verfügung ein Kontaktverbot gegen einen 23-jährigen Mann verhängt, berichteten die „New York Daily News“ und das Promi-Portal „TMZ.com“ übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

Nach Angaben der Sängerin soll der Mann seit Monaten immer wieder nahe ihres Elternhauses kampiert und Briefe mit bedrohlichen Inhalten verschickt haben. Sie fürchte um ihre Sicherheit. Anfang März soll eine weitere Anhörung stattfinden.

Eilish singt Titelsong zum neuen James-Bond-Film „No Time To Die“

Schon mit 17 Jahren stürmte Eilish mit ihrem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ die Charts. Der Pop-Superstar stellte bereits diverse Streaming-Rekorde auf und füllt weltweit Stadien. Eilish singt auch den Titelsong zum neuen James-Bond-Film „No Time To Die“. Ende Februar gibt es einen filmischen Einblick in ihr Leben, wenn die biografische Dokumentation „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ erscheint.