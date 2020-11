Bill Kaulitz hat einen Kinderwunsch - wegen Heidi Klum

Anzeige

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz kann sich nun doch vorstellen, Vater zu werden - etwas, das er vor wenigen Jahren eigentlich noch ausgeschlossen hatte. Doch woher kommt der Sinneswandel? Es liegt an seiner Schwägerin Heidi Klum! “Ich dachte immer, Kinder sind nie so ein Thema bei mir. Jetzt liebe ich es. Heidi hat vier Kids. Ich liebe es, wenn sie um mich herum sind. Unser Schlagzeuger Georg hat auch eine kleine Tochter.” Das verriet er in dem Podcast “GQ Life-Style”.

Bills Bruder Tom Kaulitz ist seit einigen Monaten mit Model Heidi Klum verheiratet - und zur großen Patchwork-Familie gehört auch Bill Kaulitz. Auf die eigene große Liebe wartet der 31-Jährige aber noch. “Die Liebe meines Lebens habe ich noch nicht gefunden, aber ich weiß, was ich suche: etwas Leichtes. Etwas ohne Schmerz, ohne Leiden, es muss sich richtig anfühlen, ohne Drama.”