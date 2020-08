Bill Cosbys Verteidiger attackieren Richter und Staatsanwaltschaft

Anzeige

Anzeige

Philadelphia. Das Anwaltsteam des wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten US-Entertainers Bill Cosby hat dem Richter ein fundamental unfaires Vorgehen im Prozess vorgeworfen. Richter Steven O’Neill hätte eine belastende Aussage Cosbys nicht zulassen dürfen, hieß es in der am Dienstag eingereichten Berufungsschrift. Cosby habe sich selbst belastet, weil er geglaubt habe, die bindende Zusage eines Staatsanwalts zu haben, dass er wegen seiner Aussage nie angeklagt werde.

Cosby war 2018 in Montgomery schuldig gesprochen worden, eine Frau im Jahr 2004 bei sich zu Hause unter Drogen gesetzt und sich an ihr vergangen zu haben. Die Gefängnisstrafe beträgt zwischen drei und zehn Jahren. Der heute 83-Jährige sitzt seit etwa zwei Jahren in Haft.

Staatsanwaltschaft will sich im September äußern

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Oberste Gericht des Staates Pennsylvania will zwei Aspekte des Urteils prüfen: Einerseits die Entscheidung eines Richters zugunsten der Staatsanwaltschaft, fünf weitere Beschuldigerinnen zu Wort kommen zu lassen, und andererseits Cosbys Argument, er habe mit einem früheren Staatsanwalt die Übereinkunft gehabt, in dem Fall von 2004 nie angeklagt zu werden. In seiner damaligen Aussage hatte er eingeräumt, in einer Reihe von Affären Frauen Beruhigungsmittel gegeben zu haben bevor er mit ihnen schlief.

Cosbys Anwältin Jennifer Bonjean schrieb, in dem Prozess seien teilweise Jahrzehnte alten Vorwürfe zur Sprache gekommen, wegen denen ihr Mandant nie angeklagt worden sei. Damit sei die Unzulässigkeit von Leumundsbeweisen zum Charakter des Angeklagten umgangen worden.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Montgomery kündigte an, die Anklagebehörde werde sich im September äußern.