Bill Cosby geht abermals gegen Verurteilung vor

New York. Der frühere Comedian Bill Cosby wehrt sich erneut gegen seine Verurteilung als Sexualstraftäter. Er legte am Donnerstag Einspruch gegen die Entscheidung des höchsten Gerichts von Pennsylvania ein, das im Dezember seine Verurteilung im April 2018 durch Geschworene aufrecht gehalten hatte. Pennsylvanias Supreme Court muss den Fall nicht annehmen.

Konkret geht es in dem Einspruch darum, dass der Richter im Verfahren gegen Cosby - dem Entertainer zufolge rechtswidrig - fünf weitere Beschuldigerinnen aussagen ließ. Dies habe den Grundsatz der Unschuldsvermutung zu einer "Vermutung der Schuld" umgekehrt, kritisierte Anwalt Brian W. Perry. Cosby wehrt sich zudem dagegen, dass das Verfahren überhaupt zustande gekommen ist, denn zuvor habe ihm ein Staatsanwalt zugesagt, in dem Fall nicht angeklagt zu werden.

Cosby soll Frauen unter Drogen gesetzt haben, um sich an ihnen zu vergehen

Der 82 Jahre alte Cosby ist zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil Geschworene es vor zwei Jahren als erwiesen ansahen, dass er 2004 eine Frau unter Drogen setzte und sich an ihr verging. Die Verurteilung war die erste eines Prominenten in der #MeToo-Ära. Cosby selbst hat seine Unschuld beteuert. Nach eigener Aussage erwartet er, die gesamte zehnjährige Haftstrafe abzusitzen, da er bei etwaigen Anhörungen für eine Bewährung niemals Bedauern äußern wolle.

Cosbys Anwälte beklagen in dem Antrag, dass der Richter den Geschworenen gestattete, Teile von Cosbys Aussage zu hören, die dieser in einem vorherigen Zivilverfahren machte. Dabei hatte er ausgesagt, der Beschuldigerin Andrea Constand vor dem Geschlechtsverkehr Betäubungsmittel gegeben zu haben. Er sagte auch, einer anderen Beschuldigerin sogenannte Quaaludes gegeben zu haben, bevor sie in den 1970er Jahren Sex hatten.

RND/AP