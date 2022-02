US-Soul-Sängerin Betty Davis ist tot

Anzeige

New York. Die Soul-Sängerin Betty Davis ist Medienberichten zufolge tot. Davis sei am Mittwoch im Alter von 77 gestorben, wie das Magazin „Rolling Stone“ unter Berufung auf einen engen Freund von Davis berichtete. Demnach starb die Ex-Frau der Jazz-Legende Miles Davis eines natürlichen Todes. Sowohl „Rolling Stone“ als auch das Magazin „Vulture“ - das das Todesalter mit 76 angab - zitierten zudem aus einem Facebook-Beitrag von Freundin Constance Portis.

Portis beschrieb Davis - die ihre Musik fast ausschließlich in den 60er und 70er Jahren veröffentlichte - als „vielseitig talentierte Musik-Influencerin, Pionier-Rockstar, Sängerin, Songwriterin, Arrangeurin, Model und Modeikone“.

Davis schaffte es nie zu ganz großem Ruhm. Ihre Musik mit Liedern wie „Get ready for Betty“ aber hatte Einfluss auf die Musikszene unter anderem in New York Ende der 60er Jahre.