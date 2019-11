Bettina Wulff zeigt sich glücklich mit ihrem Freund in Hamburg

Anzeige

Hamburg. Mit dem Musiklehrer Jan-Henrik Behnken ist Bettina Wulff (46) seit etwa einem Jahr zusammen – doch die Auftritte mit ihrer neuen Liebe sind rar. Bei der Netzwerkveranstaltung Movie meets Media in Hamburg war es aber wieder so weit: Die Ex des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff lief mit ihrem neuen Partner über den roten Teppich.

„Dass ich mit einem Partner da bin, ist ein gutes Gefühl und selbstverständlich würde ich sagen“, erzählte die 46-Jährige der „Gala“. „Wir fühlen uns miteinander sicher, und das ist die Hauptsache.“ Vielleicht könnte es in Zukunft also häufiger Auftritte des Paares in der Öffentlichkeit geben.

Wulff feiert Weihnachten mit neuem Partner

Weihnachten jedenfalls wollen Wulff und Behnken zusammen feiern. „Mit Kindern und allen gemeinsam in Patchworkrunde“, erzählt Wulff. Ob also auch Ex-Mann Christian Wulff dabei sein wird, wird aus ihrer Aussage nicht klar.

RND/hsc