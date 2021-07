„Better Call Saul“-Star Bob Odenkirk nach Zusammenbruch „in stabilem Zustand“

Anzeige

Los Angeles. Der Schauspieler Bob Odenkirk aus der Serie „Better Call Saul“ erholt sich nach einem Vorfall mit seinem Herzen im Krankenhaus. „Wir können bestätigen, dass sich Bob in stabilem Zustand befindet“, teilten seine Sprecher am Mittwoch (Ortszeit) weiter mit. Der 58-jährige Odenkirk war am Dienstag bei Dreharbeiten für die Serie in Albuquerque zusammengebrochen.

„Better Call Saul“ ist ein Ableger der Serie „Breaking Bad“. In Albuquerque wurde die sechste und letzte Staffel von „Better Call Saul“ gedreht. Odenkirk spielt die Figur, nach der die Serie benannt ist.