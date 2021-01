Bette Midler greift Donald Trump an: “Mit Nazis gespielt”

Anzeige

Die Kanzlerin beugt sich vor „Was hab ich dir über das Spielen mit Nazis gesagt?“, fragt sie den zu ihrer Linken sitzenden US-Präsidenten Donald Trump. Der schaut weg, als schäme er sich und sei zugleich von Mamis Vorhaltungen genervt. „Spiel nicht mit Nazis“, lautet seine Antwort (in einer Sprechblase). Auf dem nächsten Bild lehnt sich Angela Merkel mit Rechthaber-Grinsen zurück: „Und was hast du gemacht?“ hakt sie nach. Und ein sich die Hände knetender, den Blick scheinbar schuldbewusst gesenkter Trump räumt ein: „Ich hab mit Nazis gespielt.“

Der Dialog des Treffens war mit hundertprozentiger Sicherheit ein ganz anderer. Aber Popstar und Schauspielerin Bette Midler („The Rose“, „Beast of Burden“) fand es dennoch angebracht, wie das Musikmagazin „Rolling Stone“ (deutsche Online-Ausgabe) berichtete, das Bilder-Doppel via Twitter zu verbreiten. Ihr Zorn auf den am Donnerstag (20. Januar) aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten ist groß, sie versucht ihren Ärger dennoch mit Humor zu vermengen.

Am 19. Januar um 4.30 Uhr morgens (MEZ) schob Midler einen weiteren Tweet hinterher. „Dies ist eins der kraftvollsten Bilder, die ich in letzter Zeit gesehen habe“, bekennt sie zu einer Zeichnung des politischen Karikaturisten Duff Moses. Das Bild, das sie meint, zeigt ein brennendes Streichholz hinter einem Rednerpult, dessen Flamme der Frisur Trumps gleicht. Und seine Zuhörerschaft besteht aus tausenden Bomben mit kurzer Lunte. Das Bild stammt bereits aus dem Jahr 2018 und fand 2019, nach dem „El Paso shooting“ mit 23 Toten, weite Verbreitung. Es ist aber relevanter denn je, passt perfekt zu den Ereignissen des 6. Januars in Washington.

An dem Sturm des von Evangelikalen bis Rechtsextremisten reichenden Trump’schen Unterstützerheeres, das am 6. Januar ins Capitol in Washington eindrang - im Glauben, dem an den Urnen gescheiterten Präsidenten via Mobgewalt zu vier weiteren Jahren im Weißen Haus verhelfen zu können - gibt Midler ganz klar Trump die Schuld.

Wie viele Künstler aus der Film- und Popszene war Midler immer wieder über Twitter gegen Trump zu Felde gezogen. Dabei hatte sich die 75-Jährige auch mal vergaloppiert. Als sie im November 2020 in einem Posting den slowenischen Zungenschlag von First Lady Melania zum Gegenstand ihres Spotts machte, wurde Midler selbst mit Rassismusvorwürfen überzogen.

Midlers letztes Studioalbum hieß „It‘s The Girls!“. Es erschien im November 2014 und war mit Neuaufnahmen von Oldies wie „Be My Baby“, „Mr. Sandman“ oder „You Can‘t Hurry Love“ eine Hommage an die Girlgroups der Popgeschichte - von den Andrews Sisters („Bei mir bist du scheen“) bis zu TLC („Waterfalls“). In der vorigen Woche war bekannt geworden, dass Midler für ihr drittes Album ein Duett des Bob-Dylan-Songs „Buckets of Rain“ mit Dylan selbst hatte aufnehmen wollen. Erhalten blieb das kurze Studioduett der beiden zu Smokey Robinsons „You Really Got A Hold on Me“.