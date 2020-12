Betrugs-Vorwürfe: Werner Hansch kommt mit Verwarnung davon

Anzeige

Dortmund. In einem Verfahren wegen Betrugs ist der ehemalige Sport-Kommentator Werner Hansch (82) mit einem blauen Auge davon gekommen. Er sei vom Schöffengericht Dortmund verwarnt worden, berichtet die „Bild“-Zeitung - mit zwei Jahren Bewährung. „Ich bin sehr erleichtert, dass ich das jetzt abschließen kann“, sagte Hansch dem Bericht zufolge. Der 82-Jährige kommt so um einen Prozess herum.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Sommer Anklage gegen den 82-Jährigen erhoben, weil er sich in sechs Fällen Darlehen von Bekannten erschlichen haben soll. Dabei soll Hansch vorgetäuscht haben, das Geld zurückzahlen zu wollen - in dem Wissen, es gar nicht zu können. Unter anderem habe er sich von dem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach 5000 Euro geliehen.

Der „Bild“-Zeitung sagte Hansch: „Mit dieser Entscheidung endet das Verfahren wegen finanzieller Verfehlungen, die ich im Zuge meiner mehrjährigen Spielsucht leider verantworten muss. Die abschließende Verwarnung unter Bewährungsvorbehalt akzeptiere ich natürlich dankbar und ohne jede Einschränkung. Sie erleichtert mir neben der professionellen Suchttherapie den Weg zurück in einen geordneten Lebensabschnitt.“

Laut Hansch dürfte es bei der richterlichen Entscheidung auch eine Rolle gespielt haben, dass er meinen Gewinn bei „Promi Big Brother“ in Höhe von 100.000 Euro komplett in die Schuldensanierung eingebracht habe. In der Show hatte Hansch offenbart, unter Spielsucht gelitten zu haben.