Besuch im Weißen Haus: Musikerin Olivia Rodrigo wirbt für Impfungen

Washington. Angesichts der sich verlangsamenden Impfkampagne in den USA hat US-Shootingstar Olivia Rodrigo bei einem Besuch im Weißen Haus für Corona-Vakzine geworben. „Heute bin ich im Weißen Haus und treffe Präsident Biden und Dr. Fauci, weil es so wichtig ist, dass wir alle geimpft werden“, sagte die 18 Jahre alte Musikerin („Drivers License“) am Mittwoch in einem vom Weißen Haus veröffentlichten Video.

Neben ihrem Treffen mit Präsident Joe Biden und dessen Corona-Experten Anthony Fauci soll Rodrigo Medienangaben zufolge mehrere Video aufnehmen, in denen sie die Wichtigkeit der Corona-Impfung betont. Die US-Regierung will mit der über die Plattform Tiktok bekanntgewordenen Sängerin einen Zugang zu einer jungen Zielgruppe gewinnen, um die Impfbereitschaft bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu stärken.

Weniger als 50 Prozent der Bevölkerung in USA vollständig geimpft

In den USA sind der Gesundheitsbehörde CDC zufolge 160 Millionen Menschen vollständig gegen Corona geimpft - das entspricht weniger als 50 Prozent der gesamten Bevölkerung. Vor allem getrieben von der besonders ansteckenden Delta-Variante, die Schätzungen zufolge inzwischen mehr als die Hälfte aller untersuchten Infektionen ausmacht, gehen die Zahlen nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung wieder nach oben. Trotzdem herrscht in Teilen der US-Gesellschaft Skepsis gegenüber den Impfstoffen.