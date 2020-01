Beste Freunde: Popsänger Sasha unterstützte trauernden Tim Mälzer

Anzeige

Hamburg. Seit mehr als 15 Jahren verbindet den Starkoch Tim Mälzer und Popsänger Sasha eine tiefe Freundschaft: Mälzer war nicht nur Sashas Trauzeuge, sondern ist auch Patenonkel von dessen Sohn. Dafür unterstützt der Sänger ihn auch in seinen schwierigsten Momenten - ohne, dass er überhaupt etwas sagen müsse.

"Es gab kürzlich einen Todesfall bei mir im Bekanntenkreis. Ich habe da kein Theater drüber gemacht, mit niemandem gesprochen. Eine Stunde später rief Sasha mich an und hat sich mit mir unterhalten. Nicht auf den Punkt, aber ich habe gemerkt, warum er es getan hat, er hat es geahnt", erzählt Mälzer Ende Januar. "Da habe ich wieder gemerkt, was für ein guter Freund er ist. Weil er eigentlich der Einzige war, der auf meine nicht gesagten Worte reagiert hat."

Neue TV-Show für Sasha und Mälzer

In der neuen RTL-Fernsehsendung "Alles auf Freundschaft" tritt Mälzer (49) mit dem Popsänger Sasha (48) an zwei Abenden in mehreren Disziplinen gegen je ein anderes befreundetes Zuschauerpaar an. Die erste Ausgabe wird an diesem Freitag um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

RND/dpa