Puppe von Bernie Sanders für über 20.000 Dollar bei Ebay verkauft

Dick eingepackt in einer Jacke und gestrickten Handschuhen sitzt er auf einem Klappstuhl. Er verschränkt die Arme und Beine, sein Mund-Nasen-Schutz ist etwas verrutscht. Der US-Politiker Bernie Sanders sorgte bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden mit seinem Outfit für großes Aufsehen im Netz. Ein Bild des Fotografen Brendan Smialowski, das den 79-Jährigen und seine modischen Klamotten zeigt, ging um die Welt und wurde zum Internethype.

Mithilfe eines Onlinetools können Nutzer den zweifachen demokratischen Präsidentschaftsanwärter an viele berühmte Orte auf der Welt setzen. Auch eine gehäkelte Puppe, die Sanders wie auf dem Foto abbildet, sorgt für einen viralen Hype. Die Schöpferin der „Bernie’s Mittens Crochet Doll“ (Deutsch: Bernies Fäustling-Häkelpuppe) ist Tobey King, eine Frau aus Texas, berichtet insider.com. Sie stellte einen Tag nach Bidens Amtseinführung Fotos ihres Werkes online. Später bot sie die Puppe über Ebay an, die Verkaufssumme soll komplett an einen guten Zweck gehen.

Käufer bleibt anonym

Am Dienstagabend endete die Auktion. Womit die Verkäuferin sicher nicht gerechnet hat: Die Bernie-Puppe wechselt für 20.300 Dollar (knapp 16.800 Euro) den Besitzer. „Der Gewinner möchte anonym bleiben. Diese Person hat mein Herz!“, schreibt King bei Instagram. Da die Puppe so beliebt ist, ist ein Muster zum Selbsthäkeln in einem Onlineshop für 5 US-Dollar erhältlich.

Bernie Sanders vertritt seit 2007 den Bundesstaat Vermont im US-Senat. Er scheiterte gleich zweimal in den Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den USA – erst 2016 gegen Hillary Clinton und im letzten Jahr gegen Joe Biden, den er danach im Wahlkampf unterstützte.