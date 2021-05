Berichte: Boris Johnson heiratet Lebensgefährtin

Anzeige

Der britische Premierminister Boris Johnson hat Medienberichten zufolge seine Lebensgefährtin Carrie Symonds geheiratet. Die „Mail on Sunday“ und die „Sun“ berichteten unter Berufung auf Gäste der Hochzeit, das Paar habe sich bei einer kleinen, privaten Zeremonie in der Westminster Cathedral in London das Ja-Wort gegeben.

Johnsons Büro wollte die Berichte auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AP nicht kommentieren. Laut der „Sun“ wussten auch hochrangige Mitarbeiter in der Downing Street 10 nichts von den Hochzeitsplänen.

Boris Johnson und Carrie Symonds haben einen gemeinsamen Sohn

Der 56-jährige Johnson und die 33-jährige Symonds hatten im Februar 2020 ihre Verlobung bekanntgegeben. Sie haben gemeinsam den einjährigen Sohn Wilfred. Für Symonds wäre es die erste Ehe, für Johnson die dritte.

Der letzte britische Premier, der im Amt geheiratet hat, war Lord Liverpool im Jahr 1822.