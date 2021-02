„Bergdoktor“-Star Mark Keller: Seine Ehefrau ist seit Jahren ein Pflegefall

Anzeige

Schauspieler Mark Keller (55, „Der Bergdoktor“) hat gegenüber dem Magazin „Bunte“ öffentlich gemacht, dass seine Ehefrau Tülin (58) unheilbar krank ist. „Tülin ist seit Jahren ein Pflegefall. Sie hat seit 20 Jahren eine schwere, chronische Krankheit“, wird Keller zitiert. Zunächst hätten sich erste Anzeichen eines Tremors, eines unkontrollierbaren Zitterns, bemerkbar gemacht, viele Operationen folgten, schreibt das Magazin weiter. Vor 15 Jahren habe sich Kellers Ehefrau nach einer komplizierten Bandscheiben-Operation auch noch einen Krankenhauskeim geholt, an dessen Folgen sie noch heute leide.

Auch über seine derzeitige Freundin Anna spricht Keller: „Ich bin schon mehrere Jahre mit meiner Lebensgefährtin Anna zusammen und sehr glücklich mit ihr.“ Sie sei eine tolle Frau mit einem großen Herzen. „Ich bin sehr dankbar, dass sie es schon so lange mit mir aushält, denn ich bin ja ständig unterwegs. Sie unterstützt mich sehr“, so der TV-Star, der zwischen dem Wohnort seiner Familie am Bodensee und dem Wohnort seiner Freundin, Köln, pendelt.

Mark Keller über seine Söhne: „Wir drei sind ein sehr starkes Team“

Über seine beiden Söhne sagte Keller im Gespräch mit „Bunte“: „Wir drei sind ein sehr starkes Team, vor allem, weil wir die gleichen Hobbys haben.“ Er hätte auch deshalb ein so enges Verhältnis zu ihnen, weil sie ihn zu Schulzeiten oft begleiteten, als seine Frau Tülin krank wurde. „Meine eigene Mutter starb, als ich sechs Monate alt war. Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen. Mein Vater hat sehr hart gearbeitet und hatte kaum Zeit. Das wollte ich anders machen“, so Keller.