Ben Bela Böhm: Deutscher TV-Star mischt US-Serie “Better Call Saul” auf

Albuquerque. Jahrelang spielte Ben Bela Böhm (44) in Deutschland bei den beliebtesten TV-Formaten mit. Er drehte Rosamunde-Pilcher-Filme und Soaps wie "Alisa - Folge deinem Herzen" (ZDF). Doch 2011 hatte Böhm genug von der Schauspielerei, wanderte nach Amerika aus, um in Los Angeles Psychologie zu studieren.

Neben dem Studium jobbte der gebürtige Gummersbacher als Barkeeper, Kassierer und Taxifahrer. "Es gab Wochen, in denen ich bis zu 80 Stunden gearbeitet habe", sagt Böhm zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Ich habe sieben Jahre lang versucht, mit anderen Jobs über die Runden zu kommen. Dann bin ich wieder zu Castings für Filmrollen gegangen."

Böhm spielt einen Sprengstoff-Experten

Vor zwei Jahren ergatterte er dann eine Serienrolle in der US-Erfolgsserie "Better Call Saul". In dem "Breaking Bad"-Ableger spielt er einen deutschen Sprengstoff-Experten. Lange Zeit war nicht klar, ob sein Charakter das Finale der vierten Staffel überleben würde, doch dann kam das Go für die fünfte Staffel, die Ende Februar auch in Deutschland anläuft.

Die Dreharbeiten für "Better Call Saul" finden in Albuquerque/New Mexiko statt, aber im letzten Jahr zog Böhm zurück nach Deutschland und wohnt nun in Berlin. Im März kann man ihn gleich in zwei deutschen Produktionen sehen: am 6. März in "Letzte Spur Berlin" (ZDF) und am 19. März bei "Schloss Einstein" (KIKA).