Belgische Prinzessin Elisabeth studiert ab Oktober in Oxford

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Die belgische Thronfolgerin Elisabeth wird von Oktober an das Lincoln College an der Universität Oxford besuchen. Die Aufnahmeprüfung für das dreijährige Studium habe die Thronfolgerin bestanden, teilte das Königshaus am Dienstag mit. In Großbritannien kennt sich die 19-Jährige demnach gut aus. 2020 machte sie ihren Schulabschluss am United World College of the Atlantic in Wales.

Zuvor besuchte sie eine Militärschule

Danach besuchte sie zur Vorbereitung auf ihre königlichen Pflichten bereits eine Militärschule in der Innenstadt von Brüssel. Auch Elisabeths Vater, König Philippe, hatte die Schule besucht. „Sie schließt sich einer langen Tradition innerhalb der Königsfamilie an“, teilte der Palast mit.

Anzeige

Geschichte und Politik

Anzeige

In Oxford wird die junge Thronfolgerin den Angaben zufolge das Fach Geschichte und Politik studieren. Nach Informationen der Universität wurde zuletzt nur ein Bruchteil (elf Prozent) der Bewerberinnen und Bewerber für das Fach zugelassen. Trotz des Auslandsstudiums werde die älteste Tochter von König Philippe regelmäßig in ihre belgische Heimat zurückkehren, versicherte das Königshaus.