Bei Instagram verraten: Sarah Lombardi ist verlobt

Anzeige

Anzeige

Verliebte Pärchenbilder, Liebesbekundungen und Couple-Stories aus dem Alltag: Dass „DSDS“-Star Sarah Lombardi und ihr Freund Julian Büschner eine glückliche Beziehung führen, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Doch was die 28-Jährige am Donnerstagabend in ihren Instagram-Storys verriet, sorgte hier und da doch für eine Überraschung: Denn sie und der Fußballer sind anscheinend verlobt.

In ihren Insta-Storys rief die Ex-Ehefrau von Sänger Pietro Lombardi am Donnerstagabend zu einer Fragerunde auf. Fleißig beantwortete sie jede Menge Fragen ihrer Fans – darunter auch jene, ob sie und ihr Freund Julian verlobt seien. „Ja und sehr glücklich“, schrieb die Sängerin in ihrer Story als Antwort auf die Fanfrage.

Hand in Hand am Strand

Immer wieder lässt Sarah Lombardi ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben. Kürzlich postete sie ein Foto, das sie und Julian Hand in Hand am Strand zeigt. Darunter schrieb sie: „Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre. Bei dir fühl ich mich sicher, bei dir fühl ich mich Zuhause ganz egal wo ich bin. Danke, dass du an meiner Seite bist – lass mich nie mehr los.“ Julian Büschner kommentierte unter dem Beitrag: „Mein Herz, du bist meine Luft zum Atmen. Ich verspreche dir, dich für immer zu halten und zu beschützen. Hauptsache wir, Hauptsache ankommen, Hauptsache gemeinsam für immer.“