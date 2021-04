Beerdigung von Prinz Philip: Diese deutschen Adeligen werden dabei sein

Anzeige

Wenn am 17. April eine ausgewählte Gruppe von nur 30 Gästen dem verstorbenen Prinz Philip die letzte Ehre erweist, werden voraussichtlich auch drei deutsche Adelige unter ihnen sein. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, sollen sich diese drei Herren bereits in Großbritannien in Quarantäne befinden: Bernhard Prinz von Baden (50), Heinrich Donatus Prinz von Hessen (54) und Philipp Prinz zu Hohenlohe-Langenburg (51).

Alle drei sind entfernte Verwandte des verstorbenen Prinzgemahls. Bernhard Prinz von Baden ist der Enkel von Prinz Philips Schwester Theodora. Heinrich Donatus Prinz und Landgraf von Hessen ist Oberhaupt der Familie, in die die Schwestern Cecile und Sophia von Prinz Philip eingeheiratet hatten. Philipp Prinz zu Hohenlohe-Langenburg ist der Enkel von Prinz Philips älterer Schwester Margarita.

Philipp Prinz zu Hohenlohe-Langenburg: „Eine unglaubliche Ehre“

Philipp Prinz zu Hohenlohe-Langenburg bestätigt seine Einladung durch das Britische Königshaus gegenüber der „Daily Mail“. „Es ist eine unglaubliche Ehre, und wir sind alle sehr gerührt und fühlen uns geehrt, eingeladen worden zu sein“, heißt es in einem Statement. Der mit 99 Jahren verstorbene Prinz Philip soll Deutsch sehr gut beherrscht haben. „Er konnte von Deutsch zu Englisch und zurück wechseln, egal, ob er über Winston Churchill oder die Natur sprach“, wird der deutsche Adelige zitiert.

Wie auch Prinz Harry, der aus den USA anreiste, müssen die drei noch einen finalen negativen Covid-19-Test vorlegen, bevor sie an der Beerdigung auch wirklich teilnehmen dürfen.

Bei der Hochzeit von Prinz Philip und Königin Elisabeth II. 1947 war die deutsche Verwandtschaft nicht eingeladen. Auch seine drei Schwestern, die in deutsche Verwandtschaft eingeheiratet hatten, durften kurz nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mitfeiern.