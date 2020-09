“Bauer sucht Frau”-Star Anna Heiser fliegt schwanger in den Urlaub - Fans sind geteilter Meinung

Anzeige

Anzeige

Anna und Gerald Heiser, bekannt aus der “Bauer sucht Frau”-Staffel aus dem Jahr 2017, erwarten Endes des Jahres Nachwuchs. Davor fliegt das Pärchen aber nochmal in den Urlaub. “Let the journey begin! Reisen im 6. Schwangerschaftsmonat”, postete die 30-Jährige dazu auf Instagram. Anlass für ihre Fans, den beiden Mut zu zusprechen und einen schönen Urlaub zu wünschen - aber auch, um ihre Bedenken zu äußern.

So schreibt kellermaus53: “Ihr habt wirklich Mut, in diesem Schwangerschaftsmonat so eine weite Reise zu machen. Drücke die Daumen, daß alles gut geht.” Und tony_boh meint: “Da kann man nur die Daumen drücken, dass es durch die Strapazen nicht zu einer Frühgeburt kommt. Sehr leichtsinnig nach der Odyssee, um überhaupt schwanger zu werden.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im Januar dieses Jahres gab das “Bauer sucht Frau”-Paar eine Fehlgeburt von Anna bekannt. Die 30-Jährige nahm darauf und auf die jetzige Schwangerschaft auf Instagram Bezug. “Auch wenn die Angst nie wirklich weggehen wird, bleiben wir positiv und glauben ganz fest daran, dass wir bald eine kleine Familie sind", schrieb sie.

Mütter berichten von ähnlichen Urlaubsreisen kurz vor Geburt

Und auch die allermeisten Follower haben trotz etwaiger Reisestrapazen fast ausnahmslos gute Worte für das Paar übrig. Moenchrosemarie ist vor allem von Annas Aussehen angetan: “Dir steht die Freude Schwangerschaft im Gesicht geschrieben. Deine Augen strahlen so..... Wünsche euch eine schöne Zeit und passt auf euch auf. Kommt gesund wieder heim.” In die gleiche Kerbe schlägt suselsa81: “Habt einen entspannten Flug und eine wunderschöne Zeit. Du siehst großartig aus,das Glück steht Dir fantastisch!”

Zudem berichten Mütter von ähnlichen Urlauben kurz vor ihrer Geburt, bei denen alles glatt lief. “Wir waren 1 Monat vor der Geburt noch auf Urlaub in Kroatien und 1 Woche vor der Geburt auf ner Hochzeit (1,5 Stunden Autofahrt entfernt). Ich hab ihm immer wieder gesagt, er soll sich noch gedulden! Hat brav auf mich gehört”, schreibt wenzline. Und lauramb0310 erzählt: Ich bin im 7. Monat noch geflogen. Alles ok, wenn man sich gut fühlt. Liebe Grüße und einen schönen Urlaub."

Anzeige

Paar postete vor vier Wochen Ultraschallbild

Unter den Kommentaren finden sich auch ein paar Empfehlungen, worauf bei der Urlaubsreise zu achten ist. “Viel trinken im Flieger Anna... auch wenn Du denkst es ist nicht nötig... War lange Flugbegleiterin und hatte viele Schwangere an Bord”, rät arrigonifotografie. Und martinaliesenklas schreibt: “Einen guten Flug, regelmäßig die Beine bewegen,vielleicht ist sogar Hochlegen möglich und ganz viel Spaß im Urlaub!”

Anzeige

Vor vier Wochen machten Anna und Gerald ihre Schwangerschaft publik. Auf Instagram posteten sie ein Bild, auf dem sie ein Ultraschallbild in die Kamera hielten. “Das größte Glück ist manchmal ganz klein”, schrieb Anna dazu, die für ihren Gerald nach Namibia gezogen ist.