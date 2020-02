Barbara Meier ist schwanger - "GNTM"-Kandidatin erwartet ihr erstes Kind

Anzeige

Models machen mehr aus sich. Jetzt erwartet auch Barbara Meier (33) ein Baby. Das verkündet sie am Freitag auf Instagram. Die Riege von „Germany’s Next Top-Mamis“ wächst also zügig. Meier, Siegerin der zweiten Staffel der Show, verriet auf Instagram: "Wir haben eine wunderschöne Überraschung zum Valentinstag" und erfreute ihre Gefolgschaft dann noch mit einer witzigen Persiflage des Filmposters der Actionkomödie „Mr. & Mrs. Smith“.

Sexy: Barbara Meier klemmt sich eine Nuckelflasche ins Strumpfband

Auf dem Pseudoplakat steht zu lesen; "Mr. & Mrs. Hallmann erwarten ein Baby". Meier, mit schon erkennbarem Babybäuchlein, trägt darauf hochgeschlitztes Angelina-Jolie-Outfit und klemmt sich statt einer Minipistole eine Nuckelflasche ins aufreizende Strumpfband, Gatte Klemens Hallmann hält anstelle einer Schusswaffe à la Brad Pitt einen Knuddelteddy in der linken Hand. Es geht nichts über gute Vorbereitung.

Im Juni 2019 hatte die beiden geheiratet, im Sommer 2020 soll nun das erste Kind kommen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, lassen die beiden noch offen.

Erst kürzlich hatte „GNTM“-Kollegin Lena Gercke (31) im Netz mit der Botschaft „1 + 12 = 3“ ihre Schwangerschaft verkündet. "Germany's Next Top-Baby" kommt bestimmt. Und das übernächste auch.

RND/hal