Barack Obama trauert um seinen Hund Bo: „Er war genau das, was wir brauchten“

„Heute hat unsere Familie einen wahren Freund und loyalen Begleiter verloren“, schreibt der ehemalige US-Präsident Barack Obama auf Instagram. Gemeint ist Familienhund Bo, um den er trauert. „Mehr als ein Jahrzehnt lang war Bo eine sanfte Konstante in unserem Leben – glücklich, uns an unseren guten Tagen, an den schlechten Tagen und an denen dazwischen zu sehen“, schreibt er weiter. Dazu zeigt er drei Bilder von Bo: Eines, wie sie gemeinsam nebeneinander herlaufen, eines auf dem Bo sich von mehreren Kindern streicheln lässt, und ein Porträt des Hundes, auf dem er gutmütig in die Kamera blickt.

„Er tolerierte die ganze Aufregung, die mit dem Aufenthalt im Weißen Haus einherging, hatte ein lautes Bellen, aber nie gebissen, liebte es, im Sommer in den Pool zu springen, war unerschütterlich mit Kindern, lebte für Reste am Esstisch und hatte tolle Haare“, so Obamas Ode an den verstorbenen Vierbeiner. „Er war genau das, was wir brauchten und mehr als wir jemals erwartet hatten. Wir werden ihn sehr vermissen.“

Auch Michelle Obama trauert um Hund Bo

Die Fans des Ex-Präsidenten trauern mit ihm. Bereits mehr als eine Millionen Likes hat der gerade mal eine Stunde alte Post (Stand: 8.5.21, 22.05 Uhr). In den Kommentaren nehmen viele Abschied von dem treuen Wegbegleiter der Obamas. Auch Michelle Obama hat auf Instagram den Hund in einem Abschiedspost mit vielen Bildern gewürdigt und darin geschrieben, dass sie „Goodbye“ zu ihrem „besten Freund“ hätten sagen müssen, nachdem dieser den Kampf gegen den Krebs verloren habe.

Sie hätten sich den damaligen Welpen Bo nach der Wahlkampfkampagne 2008 für ihre Töchter angeschafft – und schnell wurde er dann offenbar zum Liebling der ganzen Familie.