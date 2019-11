Bambi-Mode: Glitzer, Spitze - und Lena Meyer-Landrut im transparenten Kleid

Anzeige

Die Bambis: Das ist die Nacht der großen Preisträger - und der auffälligen Kleider. Und so präsentierten sich auch in diesem Jahr wieder viele weibliche Stars in auffälliger Garderobe mit viel Glitzer und Spitze auf dem Roten Teppich.

Der absolute Hingucker des Abends war Lena-Meyer-Landrut: Die Sängerin präsentierte sich in einem Hauch von Nichts im Scheinwerferlicht - ihr weißes Kleid mit Stickereien in glitzerndem Silber und war fast komplett durchsichtig, ließ so viel Raum für Fantasie. In einem ähnlichen Look präsentierte sich Naomi Watts: Der Hollywood-Star bekam den Preis in der Kategorie Schauspiel International - und lief ebenfalls in einem hauchzarten weißen Kleid über den Teppich.

Auch das Model Barbara Meier überraschte mit ihrem Look - das Besondere: Ihr Kleid aus 30 Metern Stoff und 50.000 kleinen Kristallen soll komplett fair produziert worden sein.

