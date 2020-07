Ballermann-Star Mia Julia: Süße und seltene Liebeserklärung an ihren Mann

Anzeige

Mia Julia Brückner (33) ist als Ballermann-Star in ganz Deutschland und auf der Partyinsel Mallorca bekannt. Nicht selten lässt sie auf der Bühne die Hüllen fallen, ganz zur Freude ihrer Fans. Was für die meisten Frauen wohl undenkbar wäre, gehört für die 33-Jährige zu ihrem Job und Image. Was viele nicht wissen: Seit Langem gibt es nur einen Mann an ihrer Seite. Das zeigt der ehemalige Erotikstar auf einem Foto bei Instagram. Mit auf dem Bild ist ihr Manager und Ehemann Peter Brückner, mit dem sie seit 14 Jahren zusammen und seit zehn Jahren verheiratet ist.

“Vernaschen uns wie am ersten Tag!”

Anlässlich ihres 14. Jahrestages schreibt sie: “Ich wusste – dieser Mann soll mich nie wieder los lassen! Danke für alles mein EIN und ALLES!” Sie führt weiter aus: “Du bist mein Seelenverwandter, seit 10 Jahren mein Mann, schon immer mein bester Freund, mein Lover, mein “Kummerkasten”, mein Partner in Crime, mein Kompass, mein Kollege, mein Leben, mein Tagebuch!”

Es kommt nicht häufig vor, dass Mia Julia so tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt gewährt. Neben den ungewohnt liebevollen Tönen lässt der Ballermann-Star aber auch wie üblich anstößige Sätze fallen: “Wir kennen alles voneinander, vertrauen uns zu 100 Prozent, reden über alles und vernaschen uns wie am ersten Tag! Ich liebe es mit dir, wie ein Hippie mit ausgestrecktem Mittelfinger Hand in Hand durch die Welt zu laufen!”

Egal, was andere sagen

Oft muss sich Mia Julia Fragen anhören, wie eine Beziehung denn funktionieren würde, wenn sie mit Nacktheit so offen umgeht. Das scheint für das Paar allerdings kein Problem zu sein. “Unsere Liebe ist stärker als jeder Streit oder Angriff! Darum ist es egal, wie, wer, was über uns und unsere Beziehung/‘Modell’ denkt oder redet”, schreibt die Sängerin in dem Instagram-Post. Es sei den beiden noch nie einfach gemacht worden, so Mia Julia. Das hätte sie aber nur noch enger zusammengeschweißt. Ihren Jahrestag verbringen die beiden auf Mallorca.