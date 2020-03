Ballermann-Star Isi Glück streamt Partys aus dem Wohnzimmer

Anzeige

Pianist Igor Levit hat vorgemacht, dass es funktionieren kann: Er hat ein Wohnzimmerkonzert auf Twitter live gestreamt - fast 200.000 Menschen haben zugesehen. Und er ist nicht der einzige, der die Corona-Pause nutzt und trotzdem weiter Musik für seine Fans macht, nur eben digital.

Auch Ballermann-Star Isi Glück (29) hat am Wochenende ihre erste Livestream-Party gefeiert. “Unsere erste livestream Party war ein voller Erfolg!! Über 1.000 Partyfreunde waren wir teilweise gleichzeitig”, schreibt sie auf Facebook - und postet dazu ein Video mit Impressionen der Online-Ballermann-Party.

Darin zu sehen ist, wie sie Ballermann-Hits singt und andere Menschen in ihrem eigenen Wohnzimmer mitgrölen, Bier trinken und feiern. Und es soll nicht die letzte Party dieser Art bleiben. “Eins weiß ich jetzt sicher: Ihr wollt so gut, wie es im Moment geht, feiern. Also werde ich weiterhin alles versuchen, um mit Euch in Kontakt bleiben zu können. Nächstes Wochenende gibts wieder eine Stream-Party”, verspricht Isi Glück in ihrem Post.

