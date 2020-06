Ballermann-Star Isi Glück: Schwerer Autounfall mit ihrem Mann

Anzeige

Palma. Schlagersängerin Isi Glück und ihr Mann, Megapark-Direktor Carlos Lucio, kamen bei einem Autounfall auf Mallorca gerade noch einmal mit dem Schrecken davon. Am Donnerstag war das Paar mit ihren beiden Hunden auf dem Weg zur Hundeschule. Isi Glück bog in einen Kreisverkehr ein, und plötzlich krachte ein Motorrad mit zwei Personen gegen ihr Auto.

“Ich hatte das Motorrad in der Ferne wahrgenommen, weil das so ein lautes Motorrad war und die noch mal richtig aufgedreht und Gas gegeben haben”, erzählt der Schlagerstar der “Bild”. Sie glaubt, dass sich die jungen Motorradfahrer verschätzt haben. Isi Glück und ihrem Mann ist bei dem Unfall nichts passiert. Die beiden anderen Fahrer mussten allerdings medizinisch versorgt werden. Eine Blutspur sei auf dem Auto und auf der Straße zu sehen gewesen sein.

“Schutzengel saß im Auto”

Am Freitag, einen Tag nach dem Unfall, schreibt Isi Glück via Instagram an ihre Follower: “Uns geht’s gut, unser Schutzengel saß scheinbar mit im Auto.” Sie mahnt ihre Fans zur Vorsicht beim Autofahren: “Haltet euch vor Augen, was wirklich wichtig ist im Leben: Gesundheit.”