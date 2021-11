Baldwins Waffenmeisterin äußert Sabotage-Verdacht nach tödlichem Schuss

Anzeige

Anzeige

New York. Die Waffenverantwortliche bei den von einem tödlichen Zwischenfall mit Hollywood-Star Alec Baldwin überschatteten Dreharbeiten für den Film „Rust“ glaubt offenbar nicht mehr an einen Unfall. Jemand müsse eine scharfe Patrone in die Pistole geladen haben, mit der Baldwin für eine Szene des Films übte, ließ Waffenmeisterin Hannah Gutierrez Reed über einen Anwalt mitteilen. „Die zentrale Frage ist, wer sie da reingesteckt hat und warum“, erklärte Anwalt Jason Bowles am Mittwoch in einer Stellungnahme.

Baldwin hatte am 21. Oktober bei einer Probe mit einem Revolver gefeuert, wobei offenbar eine scharfe Patrone losging. Die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins wurde getötet, Regisseur Joel Souza verletzt. Der 63 Jahre alte Baldwin ist auch ein Produzent des Films. Er sprach danach völlig aufgelöst von einem tragischen Unfall. Ein Regieassistent hatte ihm die Waffe mit dem Hinweis gereicht, sie sei nicht scharf geladen. Ermittler stellten am Drehort neben Attrappen und Platzpatronen auch scharfe Munition sicher.

Anwalt: „Sie hat die Patronen immer geprüft“

Anzeige

Anwalt Bowles versicherte, Gutierrez Reed habe alles für einen sicheren Drehort getan. Seine Mandantin habe die Waffen unter Verschluss gehalten und ihr Team angewiesen, den Wagen mit den Waffen im Auge zu behalten, wenn sie selbst anderen Aufgaben nachging oder Pause machte. „Sie hat die Patronen geprüft, die sie an dem Tag geladen hat. Sie hat die Patronen immer geprüft“, erklärte Bowles. Gutierrez Reed habe den Patronenzylinder des Revolvers geöffnet und gedreht und Regieassistent David Halls alle Patronen gezeigt, bevor sie ihm die Waffe gegeben habe. „Niemand hätte auf den Gedanken kommen oder ahnen können, dass irgendwer scharfe Munition an den Drehort bringt.“

Anzeige

Gutierrez Reed habe zudem Schießübungen veranstaltet auch mit Baldwin selbst, sagte ihr Anwalt. Sie habe um mehr Zeit dafür gekämpft und immer wieder betont, dass niemand eine Schusswaffe auf eine Person richten dürfe.