“Bachelor” Sebastian: “Ich wurde wie der letzte Sexist hingestellt!”

Köln. Bei Ihnen hatte ich öfter mal den Eindruck, dass Sie ältere “Bachelor”-Staffeln nicht komplett gesehen haben und teilweise nicht wussten, was auf Sie zukommt.

Da liegen Sie vollkommen richtig (lacht). Ich habe damals nur mal ein paar Folgen von Sebastian Pannek angeschaut, weil da eine gute Freundin meiner heutigen Ex-Freundin mitgemacht hat. Aber das war’s.

Gibt es etwas, das Sie im Nachhinein bereuen oder anders machen würden?

Ich hatte mir beim Drehen gar nicht vorgestellt, wie das von der Außenwelt wahrgenommen werden könnte. Ich habe das einfach so gemacht, wie ich es für richtig empfunden habe. Heute würde ich vorsichtiger sein, was das Küssen anbelangt. Ich war ziemlich unentschlossen. Auf der anderen Seite stehe ich da aber voll und ganz dahinter. Mir war das Küssen sehr wichtig, weil ich nicht die Katze im Sack kaufen wollte. Das ist einfach das Format, dass man 22 Frauen über zwei Monate kennenlernt. Ich gebe den Mädels am Ende keine leeren Versprechungen und das habe ich ihnen auch von Anfang an gesagt. Ich werde die letzte Rose nur verteilen, wenn ich sie aus vollstem Herzen hergeben kann.

In den sozialen Netzwerken wurden Sie teilweise übel beschimpft. Wie gehen Sie damit um?

Das tat sehr weh! Wie ich teilweise beleidigt wurde und was mir für Hassnachrichten geschickt wurden, das ist schon sehr traurig, wie Menschen abgehen. Denn immerhin war das ein Unterhaltungsformat, in dem 22 Frauen um einen Typen kämpfen. Aber ich wurde in der Presse wie der letzte Sexist hingestellt.

Wie ist Ihre Mutter mit diesen Angriffen umgegangen?

Das war schlimm für sie. Aber jetzt geht es ihr wieder gut. Und das Ganze hat uns noch ein Stück näher zusammengebracht. Ich liebe meine Mutter. Sie ist mir ganz wichtig.

Haben Sie nach dem “Bachelor” Geschmack an weiteren TV-Shows bekommen oder war das ein einmaliger Ausflug?

Ich habe in der Zeit sehr viel über mich selber gelernt. Aber jetzt verdient wieder mein Betrieb vollste Aufmerksamkeit. Mein Betrieb ist mein Leben. Den habe ich seit ich 22 Jahre alt bin. Den würde ich auf keinen Fall aufgeben. Aber was ich mir durchaus vorstellen könnte, wäre “Let’s Dance”.

Hätten Sei denn tänzerische Vorkenntnisse?

Ich habe mal eine Stunde in der Tanzschule wahrgenommen. Da war ich ungefähr 23 Jahre alt. Da habe ich mich damals mit meiner Freundin in die Haare bekommen und dann haben wir das Tanzen aufs Eis gelegt. (lacht).

Welche Pläne haben Sie für die nächste Zeit?

Ich setze mich für Jugendliche ein, die eine Bewährungsstrafe erhalten haben. Das ist ein Projekt der katholischen Jugendfürsorge. Da ist Ende März ein Seminar mit zehn Jugendlichen. Ansonsten werde ich meinen Betrieb weiter ausbauen und mich um meine Familie kümmern. Außerdem will ich in diesem Jahr wieder einen Wettkampf bestreiten. Ich hatte im letzten Jahr einen Kickboxkampf, der unentschieden ausgegangen ist. Da geht es jetzt um den Rückkampf.