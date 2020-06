Baby von Mario Götze und Ann-Kathrin ist da - Sohn Rome am Freitag zur Welt gekommen

Anzeige

Anzeige

Baby-Glück im Hause Götze. Der Fußballer und seine Ehefrau Ann-Kathrin sind am Freitag Eltern eines Sohnes geworden. Via Instagram postete das Paar ein Foto der Hand ihres Kindes und verraten dabei das Geschlecht: Es ist ein Junge! Einen Namen hat der Sprössling auch schon: Er heißt Rome, wie man den Postings entnehmen kann.

Götze-Familien-Schnappschuss auf Instagram

So schrieb Ann-Kathrin Götze unter dem ersten Familien-Schnappschuss: “Wir sind mehr als gesegnet und unserem Rome geht es gut.” Und auch der frisch gebackene Papa postete das Foto stolz in seinen Insta-Stories.

Anzeige

Twitter: BVB wünscht Mario Götze und Familie alles Gute

Bereits am Samstag hatte Götzes Verein, der BVB, via Twitter bekannt gegeben, dass sich der Fußballer und seine Frau im Krankenhaus befinden: “Mario Götze fehlt heute aus privaten Gründen im BVB-Kader. Er weilt an der Seite seiner Frau im Krankenhaus, wo die beiden ihr erstes Kind erwarten”, hieß es in einem Tweet seines Klubs.

Anzeige

Am Montag folgten dann die Baby-Glückwünsche für Mario und Ann-Kathrin Götze des BVB auf Twitter.