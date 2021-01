Baby von „Harry Potter“-Star Jessie Cave hat Corona

Anzeige

Schauspielerin Jessie Cave (33, „Harry Potter“) hat die Corona-Infektion ihres Babys öffentlich gemacht. Der drei Monate alte Abraham liegt im Krankenhaus.

Sie habe sich die Nachrichten über den neuerlichen Lockdown in Großbritannien in einem isolierten Raum in einem Krankenhaus angesehen, berichtet Cave ihren Followern am Dienstag bei Instagram. „Mein armes Baby wurde positiv auf Covid getestet“, schreibt der „Harry Potter“-Star zu einem Foto, das ihren im Oktober geborenen Sohn in einem Krankenhausbettchen zeigt – im Vordergrund ist auf einem Laptop Premier Boris Johnson bei einer Fernsehansprache zu sehen. Ihrem Sohn gehe es soweit gut, die Ärzte seien zum Glück sehr wachsam und vorsichtig.

„Seid in den nächsten Wochen besonders vorsichtig“

Ihre Follower warnt Jessie Cave dann vor dem Coronavirus, das sehr stark und ansteckend sei. „Ich hoffe, dass ihr in den nächsten Wochen besonders vorsichtig seid“, schreibt die 33-Jährige. Sie persönlich habe sich den Start ins Jahr so nicht vorgestellt: „Ich wollte so schnell nach der traumatischen Geburt nicht zurück ins Krankenhaus.“ Abraham hatte nach der Geburt einige Tage auf der Intensivstation verbringen müssen.

Ob sich auch Craves Mann Alfie Brown und die beiden anderen gemeinsamen Kinder mit Corona infiziert haben, ist nicht bekannt.