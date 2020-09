Baby Aogo ist da: Dennis und Ina werden zum zweiten Mal Eltern

Anzeige

Berlin. Dennis und Ina Aogo haben in den sozialen Medien die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt gegeben. “Princeten True Aogo, 6.9.2020, 13.42 Uhr, 3260 Gramm, #prouddad”, so begrüßt der Fußballer seinen ersten Sohn auf Instagram. Dazu schrieb der 33-Jährige ein Herz-Smiley sowie betenden Hände. Das Foto dazu zeigt, wie der kleine Princeten einen Finger seines Papas umklammert.

Ina Aogo war Samstag- auf Sonntagnacht mit starken Wehen ins Krankenhaus eingeliefert worden - rund vier Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Als es ihr wieder etwas besser ging, meldete sich die 31-Jährige per Instagram bei ihren Fans - und berichtete, dass sie alleine in den Kreißsaal musste.

Dennis Aogo musste erst einmal vor dem Kreißsaal warten

“Das Schlimmste war, dass sie Dennis einfach an der Tür ausgebremst haben und gesagt haben, dass er nicht reindarf”, berichtet die Influencerin. “Man hat natürlich Angst, will nichts alleine entscheiden und wir mussten über Telefon diskutieren, was wir jetzt machen”, so Ina Aogo am Montag. Sie könne sich vorstellen, dass Eltern - gerade beim ersten Kind - diese Umstände nicht auf die leichte Schulter nehmen könnten.

In ihren Stories verkündete sie noch, dass sie überlege, sich auf eigene Verantwortung entlassen zu lassen - doch nur wenige Zeit später war das Baby dann da - und bei der Geburt durfte Papa Dennis auch anwesend sein. “Die Narbe an meinem Bauch war sehr dünn, es bestand die Gefahr, dass innere Blutungen auftreten, deshalb haben wir uns doch entschlossen, ihn zu holen. Mein Bauch hätte es vielleicht nicht länger ausgehalten”, sagte Ina Aogo am Montagvormittag in einem Video.

Baby Princeten hat ein paar Startschwierigkeiten und muss medizinisch betreut werden

Dem Baby gehe es den Umständen entsprechend gut, ähnlich wie seine vierjährige Schwester Payten Rose habe er ein paar Startschwierigkeiten und müsse medizinisch betreut werden. Deshalb ist Princeten auch nicht bei Mama Ina und Papa Dennis auf dem Zimmer, sondern auf der Neugeborenen-Station.

Drei Tage sollen die Aogos, die auch einen gemeinsamen Podcast “Liebe hat (k)einen Preis” haben, im Krankenhaus bleiben - und beide halten ihre Fans permanent mit Updates auf dem Laufenden. So hat der ehemalige Nationalspieler, der im August sein Karriereende bekannt gab, am Morgen Sport im Zimmer gemacht. Seine Ehefrau nahm es mit Humor: “Wenn du jetzt hier alles vollstinkst, ich sag es dir”, kommentierte sie den Frühsport. Sie selbst hat sich mit “Love Island” von der Geburt erholt.