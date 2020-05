Aviciis Mutter über den Tod ihres Sohnes: “Seine Musik kann ich bis heute nicht hören”

Anzeige

Vor mehr als zwei Jahren ist der DJ Avicii, bürgerlich Tim Bergling, im Alter von 28 Jahren gestorben. Er soll Suizid begangen haben. Nun hat die Mutter des weltbekannten Musikers, die Schauspielerin Anki Lidén (73), erstmals in einem Interview mit der schwedischen Zeitung “Aftonbladet“ über den Tod ihres Sohnes gesprochen.

“Es war traumatisch. Ich war vom Schock wie betäubt”, sagt Aviciis Mutter laut “Bild” in dem Interview über die erste Zeit nach dem Tod ihres Sohnes. “Es war auch turbulent, weil so viele Dinge folgten. So viele fantastische Menschen teilten unsere Trauer. Wir spürten die Liebe zu Tim, es kamen Briefe aus der ganzen Welt, in denen die Menschen schrieben, was Tim ihnen bedeutet hat. Ich fühlte eine große Dankbarkeit.”

Flucht in andere Welten

Trotzdem sei sie oft in andere Welten geflüchtet, indem sie sich zum Beispiel Serien anschaute, um sich vom Tod ihres Kindes abzulenken. Über ihren heutigen Umgang mit der Trauer sagt Lidén laut “Bild” dem “Aftonbladet”: “Viele glauben, dass es einem in der Trauer nach zwei Jahren besser geht, aber bei mir ist es nicht so. Ich kann manchmal immer noch nicht fassen, dass er weg ist. Manchmal geht es mir heute viel schlechter als damals kurz nach seinem Tod. Es ist schlimmer auf eine andere Art, nun begreife ich langsam, was passiert ist. Ein Kind zu verlieren ist einfach schrecklich. Der Schock und das Trauma sitzen tief.” Und weiter: “Es gibt ein Leben vor und ein Leben nach Tim. Seine Musik kann ich bis heute noch nicht hören. Dann fange ich nur an zu weinen.”

Die Eltern Aviciis verheimlichten nach dem Tod ihres Sohnes nicht, dass es sich um einen Suizid handelte. “Es gab keinen Grund, die Wahrheit zu verschleiern. Wir wollten erzählen, wie Tim war. Es gab nicht viele Menschen, die über seine Probleme Bescheid wussten”, sagt seine Mutter in dem Interview. Das Paar hatte nach dem Tod Aviciis die Stiftung Tim Bergling Foundation gegründet, die das Verständnis für Selbstmordgefährdete und deren Angehörige fördern soll. “Junge Leute, die in einer Krise sind, brauchen Hilfe, egal, wo sie sind. Der Bedarf nach schneller und vorbeugender Hilfe ist überall sehr groß. Wir hoffen, dass wir hier etwas tun können”, sagt Lidén dazu.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de.