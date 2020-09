Autokino bei der Queen: Royals laden Bürger auf Anwesen Sandringham House ein - drei Tage im September geplant

Anzeige

Sandringham. Queen Elizabeth II. öffnet ihr Anwesen Sandringham House für Bürger und lädt zum Autokino. Am letzten Septemberwochenende werden an drei Tagen insgesamt acht Filme gezeigt.

Damit wolle die Queen, heißt es in einer Mitteilung, bei den Menschen in der Corona-Zeit für Abwechslung und Unterhaltung sorgen. In dem großzügigen royalen Landschaftspark soll dann nicht nur eine LED-Leinwand, die auch bei schlechtem Wetter gute Sicht gewährt, aufgebaut werden, auch Streetfoodanbieter werden ihre Dienste anbieten.

In einer Pop-up-Bar soll es eine große Auswahl an Softdrinks und alkoholischen Getränken geben, dazu Snacks und Popcorn, heißt es auf der offiziellen Seite von Sandringham. Den Auftakt macht am Freitag, 25. September, um 17 Uhr der Erster-Weltkrieg-Film 1917 mit George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict Cumberbatch und Colin Firth. Danach werden “The Rocketman”, “Toy Story”, “The Greatest Showman”, “Bohemian Rhapsody”, “Vaiana”, “Grease” und “A Star Is Born” gezeigt.

Das royale Filmvergnügen kostet rund 40 Euro pro Auto

Stewards sind im Einsatz, um den Gästen einen Parkplatz zuzuweisen, wer zuerst kommt, darf sich den besten Platz aussuchen. Durch genügend Abstand zwischen den Autos soll gewährleistet werden, dass sich Besucher auch außerhalb des Autos aufhalten können. Für Familien werden beispielsweise Klappstühle angeboten. Über Bluetooth wird der Sound vom Film ins Autoradio übertragen.

Günstig ist das Filmvergnügen allerdings nicht: 32,50 Pfund kostet ein Ticket, dazu kommt eine Bearbeitungsgebühr. Umgerechnet müssen pro Auto fast 40 Euro für einen Film gezahlt werden. Für weitere rund 9 Euro lässt sich auch ein Premiumticket erwerben, dann sind Klappstühle, ein Tisch, Popcorn und ein größerer Parkplatz garantiert.

Immerhin geht ein Pfund pro Ticket an den guten Zweck, kündigten die Royals an: Sie wollen mit den Einnahmen den Woodland Trust und die Rainforest Alliance unterstützen. Zum Schutz der Umwelt bitten sie daher auch darum, den Motor auf dem Parkplatz gleich auszustellen.