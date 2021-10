Josh Cavallo: Australischer Profi-Fußballer outet sich als schwul

Anzeige

Anzeige

Canberra. „Ich muss mit euch etwas Persönliches teilen“: In einer Videobotschaft hat sich der australische Fußballspieler Josh Cavallo am Mittwoch an seine Fans gewandt. „Ich bin ein Fußballspieler, und ich bin schwul“, so der 21-Jährige, der als Mittelfeldspieler bei Adelaide United unter Vertrag steht.

„Als ich aufwuchs, spürte ich immer das Bedürfnis, mich zu verstecken, weil ich mich geschämt habe“, sagt Cavallo. Er habe sich versteckt, um seinen Traum vom Profifußball wahrzumachen, und deshalb ein „Doppelleben“ geführt.

„Unglaubliche Unterstützung“

Mit seinem Coming-out wolle Cavallo anderen Mut machen. Die Unterstützung, die er von seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team erhalten habe, sei „unglaublich“, so der Australier. „Ich frage mich: Warum habe ich mich so lange versteckt?“ Er wolle anderen nun zeigen, dass es „okay ist, schwul zu sein und Fußball zu spielen“: „Sei du selbst.“

Anzeige

Cavallo ist der derzeit einzige offen schwule Profifußballer. Thomas Hitzlsperger hatte 2014 seine Homosexualität öffentlich gemacht, jedoch erst nach dem Ende seiner Profikarriere. Auch der Amerikaner Robbie Rogers outete sich 2013 auf seiner Website und gab gleichzeitig seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt. Danach spielte Rogers beim Major League Soccer Verein LA Galaxy. Er war der einzige offen schwule Fußballprofi der Major League Soccer.