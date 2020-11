Aurora Ramazotti: Tochter von Michelle Hunziker mit Corona infiziert

Anzeige

Die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazotti, Aurora Ramazotti (23), hat sich mit dem Coronavirus angesteckt, wie sie per Videoschalte in der italienischen Fernsehsendung „Every Morning“ des Senders TV8 berichtete. Sie sei mit ihrem Freund Goffredo Cerza, der ebenfalls infiziert sei, in Quarantäne.

Bemerkt habe sie die Infektion „aufgrund eines ungewöhnlichen Hustens“, wie sie in der Schalte sagt. Sie habe demnach sofort gemerkt, „was los ist“. Später wurden die Symptome dann noch deutlicher: Wie die Nachrichtenseite corriere.it berichtet, habe sie eine sehr starke Nasennebenhöhlenentzündung bekommen. Mittlerweile sei sie auf dem Weg der Besserung, aber noch in Quarantäne.

Aurora Ramazotti ist Hunzikers Tochter aus erster Ehe

Ihre Mutter Michelle Hunziker hat Aurora Ramazotti aber offenbar nicht angesteckt. Hunziker hat sich bisher zwar nicht dazu geäußert, postet auf Instagram aber Videos und Bilder von aktuellen Proben für eine italienische TV-Show. Aurora ist ihre Tochter aus erster Ehe mit Musiker Eros Ramazotti. Hunziker hat noch zwei weitere Kinder aus ihrer Ehe mit Tomaso Trussardi, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist.