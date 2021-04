Augen-OP bei Karl Lauterbach: „Hoffe auf baldige Genesung“

Anzeige

Köln. Karl Lauterbach (58) hat sich einer Augenoperation unterzogen. Er hoffe, dass er in einer Woche wieder fit sei, sagte der SPD-Gesundheitsexperte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Weiter will ich mich in den Medien dazu nicht äußern.“

Zuvor hatte Lauterbach bei Twitter von der Operation berichtet, um Spekulationen vorzubeugen. Er habe deshalb in den letzten Tagen nicht getwittert und auch Medientermine abgesagt. Auch wenn er derzeit kürzer treten müsse, verfolge er die Entwicklung der Corona-Pandemie weiter. Und auch auf Twitter werde er Entwicklungen gelegentlich kommentieren.

Der Mediziner Lauterbach ist ein gefragter politischer Berater und Talkshowgast zu Corona-Fragen.