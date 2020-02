Atze Schröder: Rechte Hetze nach Auftritt bei Markus Lanz

Fuer mich war der Atze Schroeder Auftritt bei Lanz die beruehrendste und ehrlichste Nummer der letzten Jahre. Wenn ich dann sehe, was in diversen Facebook Gruppen daraus gemacht wird... Ich schwanke zwischen absoluter Fassungslosigkeit und unfassbarer Scham. Via @Regendelfin pic.twitter.com/tJHRaBVFzX