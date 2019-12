Ashley Graham über das Mutterwerden: “Es ist normal, Angst zu haben”

Anzeige

Ashley Graham (32) und ihr Ehemann Justin Ervin erwarten im Januar ihr erstes Kind. Wie sie die vergangenen Monate als werdende Mutter erlebt hat, hat die 32-Jährige nun in einem Interview mit der US-amerikanischen Ausgabe der "Vogue" erzählt. Hochschwanger wird sie eines der vier Januar-Cover zieren.

Nach eigener Aussage habe das Curvy-Model anfangs gar nicht genug Wissen in sich aufsaugen können. "Ich war eine der Personen, die jedes hässliche Detail wissen wollte", meinte Graham. Worauf sie damit hinauswollte? Die 32-Jährige führte weiter aus, dass sie sich beispielsweise gefragt habe, "warum sind meine Brustwarzen nach einer Woche Schwangerschaft so groß?".

Antworten habe Graham unter anderem von Kim Kardashian (39) und Amy Schumer (38) bekommen. Zwei Frauen, die nur allzu gut wissen, wie es ist, ein Kind auf die Welt zu bringen. So habe Kardashian etwa einmal zu der 32-Jährigen gesagt: "Ashley, die Schwangerschaft mag der schwerste Teil sein, die Geburt der einfachste."

Ein mulmiges Gefühl habe die werdende Mutter dennoch. Sie gestand sich während des Interviews ein: "Es ist normal, Angst zu haben." Zu Beginn der Schwangerschaft seien diese Ängste besonders groß gewesen. Das Model scheint auch zu wissen, woran das gelegen haben könnte. "Es fühlte sich an, als hätte ich niemandem zum Reden gehabt. Ich habe mich allein gefühlt", so die 32-Jährige. Mittlerweile sei sie jedoch in der "Kameradschaft" und "geheimen Gesellschaft" der Schwangeren angekommen.

Ashley Graham und Justin Ervin sind seit 2010 verheiratet. Dass das Paar erstmals Nachwuchs erwartet, verriet es im August dieses Jahres bei Instagram. Es wird ein Junge.

RND/cos/spot