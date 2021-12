Aschenbrödel Astrid Smeplass: „Ich hoffe, dass ich ein Vorbild für junge Mädchen bin“

Anzeige

Wie so oft ist es eine heikle Angelegenheit, einen Klassiker neu aufzulegen. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehört nicht nur in Deutschland traditionell zum Weihnachtsfest dazu, auch in Norwegen kommt man an dem Film von 1973 nicht vorbei. In dem skandinavischen Land hat sich ein Team nach 48 Jahren getraut – und das Aschenbrödel neu verfilmt.

Die Hauptrolle spielt nicht einmal eine gelernte Schauspielerin, sondern der norwegische Musikstar Astrid Smeplass. Smeplass gewann 2013 im Alter von 16 Jahren die norwegische Version von „Deutschland sucht den Superstar“ (Pop Idol). Der Erfolg gibt Smeplass und dem Filmteam recht: „Die Kritiken waren überragend“, sagt die 25-Jährige im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Film lief im November in den Kinos in Norwegen an. Smeplass erklärt außerdem, dass es in der Neuverfilmung (ab 20. Dezember bei Amazon Prime Video) in erster Linie nicht um die Liebesgeschichte an sich geht.

Astrid Smeplass, es war tatsächlich Ihr erstes Mal, dass Sie als Schauspielerin vor der Kamera gestanden haben. Wie hat es Ihnen gefallen?

Es war etwas ganz Besonderes. Die Kostüme, die Tiere, die vielen Menschen – einfach schön. Es war aber auch ein sehr hektisches und stressiges Jahr. Ich wusste nicht, dass ein Film so viel Zeit benötigt. Nach dem Dreh wird noch der Ton abgemischt, es gab Fotoshootings und Promoaktionen. Aber das alles hat mir sehr viel Spaß gemacht.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und dem Aschenbrödel?

Aschenbrödel erfreut sich an den kleinsten Dingen im Leben. Außerdem ist ihr die Gerechtigkeit wichtig und dass jeder freundlich behandelt wird. Das ist bei mir genauso. Mir ist außerdem wichtig, für mich und andere einzustehen.

Mögen Sie Tiere?

Ich liebe Tiere! Das ist auch noch eine Gemeinsamkeit (lacht). Aber ich hatte ein bisschen Angst vor Pferden. Vor dem Film habe ich noch auf keinem Pferd gesessen.

Haben Sie lange gebraucht, um reiten zu lernen?

Wir haben im Oktober 2020 angefangen. Mein Prinz Cengiz Al und ich haben zweimal pro Woche trainiert. Wir haben sehr schnell gelernt. Ursprünglich war es geplant, dass wir für einige Szenen Stuntdoubles bekommen. Weil wir aber so gut waren, konnten wir alle Szenen mit den Pferden selbst drehen. Das ist großartig und ich bin sehr stolz darauf.

Kannten Sie den Film von 1973, bevor Sie die Anfrage für den neuen Film erhalten haben – und wie hat er Ihnen gefallen?

Das ist einer meiner Lieblingsfilme. In Norwegen ist es Tradition, diesen Film zu Weihnachten zu schauen. Ich war ein wenig geschockt, als ich erfahren habe, dass eine Neuverfilmung geplant ist.

Was waren dann Ihre ersten Gedanken, nachdem Sie die Anfrage erhalten haben?

Ich war sehr überrascht. Schließlich habe ich noch nie als Schauspielerin vor der Kamera gestanden. Ich bin eine Sängerin (lacht). Am Anfang dachte ich, dass das Vorsprechen eine gute Erfahrung für mich sein könnte. Ich habe nicht daran geglaubt, dass sie mich auswählen. Als die Zusage kam, dachte ich zunächst, dass das ein Fehler war.

Die tschechische Schauspielerin Libuše Šafránková, die das Aschenbrödel 1973 gespielt hat, ist in diesem Sommer leider verstorben. Haben Sie sich für Ihre Rolle an ihr orientiert?

Ich bin mit vielen Märchen- und Prinzessinnenfilmen aufgewachsen. Aber ihr Charakter ist hinausgestochen. Sie war schon damals eine starke Frau, die aktive Entscheidungen für ihre Zufriedenheit getroffen und nicht über sich entscheiden lassen hat. Das ist sehr inspirierend. Niemand legt sich mit ihr an, nicht einmal die Jungs. Und all das tut sie auf so eine charmante Art und Weise. Sie zählt definitiv zu meinen ersten Vorbildern als kleines Mädchen.

Denken Sie, dass Mädchen Sie nun als Vorbild sehen könnten?

Das hoffe ich sehr! Die neue Version ist etwas an die heutige Zeit angepasst. Glück zu haben ist nicht gleichbedeutend damit, einen tollen Mann zu finden und ihn zu heiraten. In dem Film geht es eher darum, wie Aschenbrödel für ihre Rechte kämpft. Sie möchte das Leben leben, das sie möchte, und frei von ihrer Stiefmutter sein. Ich hoffe, dass die Menschen und vor allem junge Mädchen das auch erkennen.

Die Erwartungen an den Film in Norwegen waren gigantisch. Hat der Film diese Erwartungen erfüllt?

Ich denke, das haben wir. Vorher haben die Zeitungen nichts Gutes geschrieben. „Legt euch nicht mit dem Original an“, hieß es. Die Menschen waren sehr skeptisch. Das Feedback und die Kritiken waren dann nach der Veröffentlichung überragend. Ich habe viele Nachrichten von Eltern bekommen. Sie haben mir Videos von ihren Kindern geschickt, die zu der Titelmelodie herumtanzen. Das ist schön zu sehen.

Sie sind ein Musikstar, wollen Sie aber künftig auch Schauspielerin sein?

Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Sich in eine andere Person und dessen Umstände hineinzudenken, macht einen emphatischer. Man versteht andere Menschen viel besser. Die Schauspielerei war für mich wie ein Kick.