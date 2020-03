Arnold Schwarzenegger fordert Ende der “Spring Break”-Partys

Anzeige

Der Schauspieler 72-jährige Arnold Schwarzenegger hat angesichts der Corona-Krise die amerikanischen Studenten aufgefordert, in der Semesterpause auf die üblichen ausgelassenen Partys zu verzichten. “Bleibt. Zu. Hause. Damit seid auch ihr gemeint, Spring Breakers”, schrieb der Schauspieler und ehemalige Politiker am Mittwoch US-amerikanischer Zeit auf Twitter.

Darunter verlinkte der in Österreich geborene Schwarzenegger einen kurzen Clip, in dem er im hauseigenen Pool steht und sich Zigarre rauchend an das Feiervolk wendet: "Ich sehe immer noch Fotos und Videos, in denen Leute auf der ganzen Welt draußen in Cafés sitzen und eine schöne Zeit haben. Das ist nicht schlau, weil ihr so das Virus bekommt."

Als “Spring Break” werden an den US-Hochschulen die meist ein- oder zweiwöchigen Ferien bezeichnet, die je nach Region in den Zeitraum von Ende Februar bis Mitte April fallen. Die Studenten nutzen diese Zeit oft für Partys in warmen Bundesstaaten.

