Armie Hammer: Polizei ermittelt nach Vergewaltigungsvorwürfen

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Nach Vorwürfen sexueller Übergriffe ermittelt die Polizei in Los Angeles (LAPD) gegen den US-Schauspieler Armie Hammer (34). Hammer sei Verdächtiger in einer entsprechenden Untersuchung, die bereits Anfang Februar eingeleitet worden sei, sagte ein Sprecher der LAPD am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Eine 24 Jahre alte Frau hatte dem Schauspieler zuvor vorgeworfen, sie zwischen 2016 und 2020 „mental, emotional und sexuell“ missbraucht zu habe. Auch Vergewaltigung warf sie ihm vor. Hammer wies die Vorwürfe über einen Anwalt zurück.

Der Schauspieler war unter anderem mit dem Film „The Social Network“ berühmt geworden. 2010 hatte er die Journalistin Elizabeth Chambers geheiratet, das inzwischen wieder getrennte Paar hat zwei Kinder.