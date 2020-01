Ari Behn: Bewegende Trauerfeier für Ex-Mann von Märtha Louise

Anzeige

Anzeige

Oslo. Am Freitag hat im Dom von Oslo die Trauerfeier für den verstorbenen norwegischen Künstler Ari Behn (1972-2019) stattgefunden. Daran nahmen auch seine Ex-Frau, die norwegische Prinzessin Märtha Louise (48) und die drei gemeinsamen Töchter Maud Angelica, Leah Isadora und Emma Tallulah teil. Die älteste Tochter, die 16-jährige Maud Angelica, rührte mit ihrer Trauerrede zu Tränen.

Eindringlicher Appell von Maud Angelica

Maud Angelica stand neben ihrer Mutter am Sarg des Vaters und erzählte, wie viel er ihr und ihren Schwestern bedeutet habe. Das berichten norwegische Medien. Die 16-Jährige sprach auch die psychische Erkrankung ihres Vaters an. Er habe seit vielen Jahren seelisch gelitten und wohl versteckt, wie krank er wirklich war, damit sich die Kinder keine Sorgen machen würden. Sie appellierte an alle in einer ähnlichen Situation: "Es gibt immer einen Ausweg."

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"Ich möchte allen, die psychisch krank sind, sagen, dass es immer einen Ausweg gibt, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Es gibt Leute da draußen, die helfen können, man kann Hilfe bekommen und es kann besser werden", so die 16-Jährige. Jeder verdiene Liebe und Freude und es sei nie eine Schwäche, um Hilfe zu bitten, sondern eine Stärke.

In Oslo haben Familie und Freunde Abschied von Ari Behn genommen. © Quelle: imago images/PPE

ZUM THEMA Trauer um Ex-Mann von Norwegens Prinzessin Märtha Louise

Neben Maud Angelica sprachen auch die Eltern Olav Björshol und Marianne Behn sowie seine Schwester und sein Bruder. Märtha Louise war zudem nicht das einzige Mitglied der norwegischen Königsfamilie, das die Trauerfeier besuchte. Auch König Harald (82) und Königin Sonja (82) sowie Kronprinz Haakon (46) und Ehefrau Mette-Marit (46) erwiesen Behn die letzte Ehre. Haakon war einer der Sargträger. Prinz Daniel (46) vertrat das schwedische Königshaus. Aus den Niederlanden reiste Prinzessin Laurentien (53) an. Es sollen Medienberichten zufolge an die 800 Trauergäste anwesend gewesen sein.

Anzeige

Haben Sie Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe:

- Telefonseelsorge: Unter den Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 können Betroffene und deren Angehörige rund um die Uhr anonym Hilfe suchen - und zwar kostenfrei und bundesweit. Die Telefonseelsorge bietet auch Unterstützung per E-Mail und Chat sowie im persönlichen Gespräch über ihre derzeit 27 Beratungsstellen.

Anzeige

- Sozialpsychiatrische Dienste: In jeder Stadt und Gemeinde können sich Hilfesuchende an einen Sozialpsychiatrischen Dienst wenden. Die Mitarbeiter beraten und vermitteln bei Bedarf weitere Hilfe. Die Dienste sind meist den Gesundheitsämtern zugeordnet. Kontaktdaten wie Adresse und Telefonnummer erhält man über das kommunale Amt.

- Deutscher Kinderschutzbund: Der DKSB betreibt zwei kostenlose und bundesweit erreichbare Hotlines: das Elterntelefon unter 0800/111 0 550 sowie das Kinder- und Jugendtelefon unter 0800/111 0 333. Zu festgelegten Zeiten beraten Mitarbeiter Eltern und Nachwuchs zu Sorgen aller Art.

- Über die Webseite der Deutschen Depressionshilfe kann man zudem je nach Ort nach Krisendiensten und Beratungsstellen suchen. In Notfällen sollte man jedoch immer den Notruf unter 112 anwählen.

RND/spot/cam