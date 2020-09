Appell von Harry und Meghan: “Die wichtigste Wahl unseres Lebens”

Anzeige

Los Angeles. Prinz Harry und Herzogin Meghan Markle haben die amerikanische Bevölkerung aufgerufen, bei den anstehenden US-Präsidentschaftswahlen wählen zu gehen. Meghan sprach in einem Video für das amerikanische “Time Magazine” von der “wichtigsten Wahl unseres Lebens”. Auch wenn der Bevölkerung das alle vier Jahre gesagt werde, träfe es diesmal zu. “Wenn wir wählen, werden unsere Werte in die Tat umgesetzt und unsere Stimmen gehört. Deine Stimme erinnert dich daran, dass du wichtig bist und es verdienst, gehört zu werden”, sagte die Herzogin.

Prinz Harry ergänzte in dem Video, das am Dienstagabend anlässlich der Bekanntgabe der “Time100”, der jährlichen Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt, zunächst beim Sender ABC ausgestrahlt wurde: “Wenn wir uns dem November nähern, ist es wichtig, dass wir Hassreden, Fehlinformationen und Onlinenegativität ablehnen.” Der Prinz von Sussex forderte die Amerikaner außerdem auf, vorsichtig zu sein, welche Art von Inhalten sie online konsumierten. Wenn im Internet Böses gegenüber dem Guten überwiege, würde das die Fähigkeit schmälern, Mitgefühl zu zeigen und sich selbst in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. "Es ist Zeit, nicht nur nachzudenken, sondern auch zu handeln ", sagte der 36-Jährige weiter.

Kritik an Harry und Meghan

Harry verwies darauf, dass er als Mitglied der königlichen Familie in Großbritannien nie wählen konnte, obwohl er bei den letzten fünf Parlamentswahlen volljährig gewesen sei. Royals sollen sich nach britischer Tradition politisch neutral verhalten. Obwohl das britische Recht Mitgliedern der königlichen Familie nicht ausdrücklich das Wählen verbietet, wird die Erwartung, dass Royals unpolitisch bleiben, als unantastbar angesehen, weswegen sie in der Praxis niemals an Wahlen teilnehmen. Auch bei den anstehenden US-Wahlen wird Harry nicht wählen gehen – er ist schlicht nicht wahlberechtigt.

Der bekannte britische Kommentator Piers Morgan kritisierte die Aussagen von Harry und Meghan am Mittwoch im Internetauftritt der “Daily Mail” scharf. Es komme in den Worten von Harry und Meghan deutlich der Wunsch zum Ausdruck, den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump abzuwählen. Das sei ein “völlig unakzeptables Verhalten für ein Mitglied der königlichen Familie”.

Im Januar hatten Harry und Meghan angekündigt, von ihrer Rolle als Mitglieder des engeren Königshauses zurückzutreten. Jetzt leben sie in Santa Barbara in Kalifornien, wo das Video mutmaßlich entstanden ist.