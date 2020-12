Antrag gestellt: Epsteins Ex-Freundin will gegen Millionensumme auf freien Fuß

Anzeige

Anzeige

New York. Im Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein versucht dessen frühere Partnerin, aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. Anwälte von Ghislaine Maxwell beantragten in den vergangenen Tagen, sie im Gegenzug für 28,5 Millionen Dollar auf freien Fuß zu setzen. Bewaffnete Leibwächter sollten für ihre Sicherheit an ihrem Wohnort in New York City sorgen, hieß es in dem Antrag. Dieser wurde am vergangenen Dienstag unter Verschluss gestellt, und am Montag öffentlich und teils geschwärzt vor einem Bundesgericht in Manhattan eingegeben.

Maxwell muss sich wegen des Vorwurfs vor Gericht verantworten, Epstein Mitte der 1990er-Jahre drei Minderjährige zugeführt zu haben, damit dieser sie missbrauchen konnte. Ein erster Antrag zur Freilassung gegen Kaution wurde kurz nach ihrer Festnahme im Juli abgewiesen.

Epstein tötet sich 2019 selbst

Maxwells Anwälte schrieben, sie wolle nichts mehr, als sich gegen die Anschuldigungen zu verteidigen, „die auf unbestätigten Aussagen von einer Handvoll Zeugen über Ereignisse beruhen, die vor mehr als 25 Jahren geschahen“.

Anzeige

Im August 2019 tötete sich der Millionär Epstein selbst, als er in einer Bundeshaftanstalt in Manhattan auf ein Verfahren wegen mutmaßlichen Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung wartete.